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觀影說劇／張震、春夏新戲談虐戀 李現扮霸總奪愛

娛樂新聞組／綜合報導
「靠近我一點」由張震、春夏主演，李現則是特邀出演情敵一角。（取材自微博）
「靠近我一點」由張震、春夏主演，李現則是特邀出演情敵一角。（取材自微博）

由夏永康導演，張震、春夏主演，李現特邀出演的電影「靠近我一點」近日上映，影片中，張震、春夏、李現為愛奔赴，甜虐齊飛，共同演繹了一段初冬治癒之戀。而在近日釋出的正片片段中，李現用巨額遺產求婚春夏卻被拒絕，滿臉落慘令觀眾揪心不已。

從開機之初就備受期待的電影「靠近我一點」上映後，被不少網友戲稱「入冬的儀式感圓滿了」。

電影「靠近我一點」圍繞著張揚（張震飾）、林楚楚（春夏飾）和于可風（李現飾）三人的愛情糾葛展開。影片中，在林楚楚愛情事業雙失意時，張揚、于可風接連出現在她的生命中，在帶給她信心的同時，也讓林楚楚站在了愛情抉擇的十字路口。

電影中，張震飾演的張揚與李現飾演的于可風為追求心愛的姑娘，各出奇招，笑點與淚點齊飛。

張揚將現代科技與玄學理論結合，力保喜歡的女孩不受傷害，而于可風則盡顯霸總本色，送禮物包餐廳一條龍，只為給心愛的她最好的體驗。兩位男神PK奪愛，而被追求的對象林楚楚最終的選擇決定了電影最終的走向。

在這部電影中，李現飾演的「情敵」角色成為人們關注的焦點。李現此前坦言：「這部電影對我來說是一個全新的挑戰。」他還透露，自己在拍攝過程中不斷探索和學習，「當時的表演還不是很成熟。」

袁姍姍、蕭順堯等人的加盟也為本片添上了濃墨重彩的一筆。片中袁姍飾演的都市白領精緻利己，而蕭順堯飾演的閔松則是典型的鳳凰男，多元的角色設定讓影片有了更多的現實意義。

「靠近我一點」由張震、春夏主演，李現則是特邀出演情敵一角。（取材自微博）
「靠近我一點」由張震、春夏主演，李現則是特邀出演情敵一角。（取材自微博）

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