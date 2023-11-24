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佘詩曼演霸氣主播 職場版甄嬛紅了

娛樂新聞組／綜合報導
佘詩曼演女主播，霸氣十足。(取材自微博)
佘詩曼演女主播，霸氣十足。(取材自微博)

由港星佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、譚俊彥等人主演的TVB台慶劇「新聞女王」，從開拍就一直受到關注，近日上映後，第一集的收視23.4點，有望成為年度最高收視劇集。

「新聞女王」講述電視台新聞部的主播們除了播報、採訪新聞外，暗地裡拉幫結派、勾心鬥角的職場大戰。該劇被指是職場版「甄嬛傳」，也是佘詩曼赴內地發展多年後首度回娘家之作。

環球時報報導，「新聞女王」日前在內地開播，衝出2.7億微博話題閱讀量、17.5萬微博話題討論量以及超過2.8億的抖音話題播放量。此外，該劇還以超過100萬的預約數量成為「史上港劇預約第一」。

「新聞女王」被網友冠以「全員惡人」，在微博上先後出現「演技保證」、「毒舌判官」及「女王大人」等熱搜關鍵字，大部分圍繞女主角佘詩曼展開，佘詩曼Man姐的對白更被網友捧為金句瘋傳。

香港01報導，佘詩曼憑藉清宮劇「金枝欲孽」及「延禧攻略」被網友形容「長了一張不好惹的臉」，並獲封「宮鬥專業戶」。這次她再次玩起「現代宮鬥」，令不少網友相當期待。

扮演女主播的佘詩曼儘管造型與口條獲稱讚，但劇情卻被香港新聞女主播麥詩敏吐槽不符現實、太過浮誇。不過，不影響觀眾看劇意願，紛紛表示 「不要太認真，要認真不如看新聞 」 、「電視劇不誇張就很悶啦」。

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