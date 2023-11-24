戲說從頭／3對夫妻囧事多 「小滿生活」接地氣

秦昊(圖)、蔣欣在「小滿生活」劇中飾演一對夫妻，各種家庭「囧」事紛呈。(取材自微博)

由汪俊執導，秦昊、蔣欣、王鷗、柯藍等人主演的電視劇「小滿生活」近日開播，該劇主要講述葉逸凡（秦昊飾）與何嘉如（蔣欣飾）為迎接不期而至的新生命決定換房，從而引出一系列溫情詼諧的生活趣事。

新京報報導，在劇方發布的「友你真好」預告中，葉逸凡的換房大計迎面「撞上」何嘉如意外懷孕，難得的進修機會也恰巧來了，三難之下，如何取捨？葉逸凡堅定拍板：「孩子和房子重要，我老婆的前途也重要。」

另外，兩人的好朋友田甜（王鷗飾）和陳立（任重飾）也各有各的家庭「囧」事：一個遭遇老公「破產 」爆笑分家，一個見招拆招「智鬥」偵探賢妻，一場場生活情境喜劇接連上演。從麻煩瑣事到低谷難關，幾位好友相扶相持，做彼此的退路。

全劇以家為錨點進行多線敘事，展現出三對夫妻各自所要剖解的生活命題，和「小滿」足矣的接地氣生活態度。

另據新快報報導，秦昊在訪談中表示，自己飾演的葉逸凡有優點也有缺點，用自己的方式愛老婆、愛孩子、愛家庭，是活生生的很立體的一個人物。同時，他認為，「「小滿生活」是一個讓人有淚水、有笑聲，對當下的生活有反思的作品。」