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香港名導許鞍華 改拍紀錄片再入圍金馬「還想多拍幾部」

記者陳建嘉／即時報導
許鞍華拍攝紀錄片「詩」入圍金馬獎最佳紀錄片獎。(圖：金馬影展提供)
許鞍華拍攝紀錄片「詩」入圍金馬獎最佳紀錄片獎。(圖：金馬影展提供)

76歲香港導演許鞍華自從在2020年拿下威尼斯影展終身成就獎之後仍持續拍戲，去年擔任金馬獎評審團主席之後，今年以紀錄片「詩」入圍最佳紀錄片獎，要與其他知名導演蔡明亮、趙德胤、王兵、林正盛競逐獎項，有人笑稱「劇情片導演都跑去拍紀錄片了！」許鞍華則笑回：「紀錄片真的挺有趣的，而且是現在的主流，我感覺我還會多拍幾部。」

許鞍華提到拍紀錄片現今是潮流，但也怕精力不足，如今從劇情片改拍紀錄片，她表明想法，「如果碰到好的題材，紀錄片可省事多了」，並說「詩」直擊香港詩人的日常生活，是自己一直想拍的作品，也已經想了好幾十年，「我們拍片是在疫情期間完成，面對很多意想不到的狀況」，除了紀錄詩人，也提到許多香港現況，「金馬有愈來愈多香港作品，受到關注當然是很好的事情，香港電影除了本地是沒有市場的，歸本是非常困難的」。

許鞍華拍攝紀錄片「詩」入圍金馬獎最佳紀錄片獎。(圖：金馬影展提供)
許鞍華拍攝紀錄片「詩」入圍金馬獎最佳紀錄片獎。(圖：金馬影展提供)

過往曾經3度拿下金馬獎最佳導演，許鞍華仍謙虛表示：「資歷很多時候都是個負擔，還是要看接下來的作品。」至於這回能夠來台參與金馬60，她直言非常開心。而這次紀錄的詩人主要是隱居深圳的黃燦然，舉家搬到台灣的廖偉棠，她則誇讚這兩位詩人老友都很幫忙，「因為有些人性格的關係不願受訪，剛好我跟廖偉棠熟，黃燦然則是小心翼翼用微信聯絡，問可不可以來你家拍啊？」

香港 微信 疫情

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