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「甄嬛傳」熱播12年辦展卻被嫌質感低 網驚：果郡王變女體

記者陳慧貞／即時報導
由孫儷(中)主演，「後宮甄嬛傳」捧紅一票演員。(本報資料照片)
由孫儷(中)主演，「後宮甄嬛傳」捧紅一票演員。(本報資料照片)

由中國女星孫儷主演的清宮劇「後宮甄嬛傳」2011年播出時，不僅在亞洲颳起一陣宮鬥劇炫風，帶動開拍後宮戲風氣，從此長紅12年，每次重播總能吸引一大票鐵粉回味無窮。近期中國舉辦「甄嬛傳」文化傳承體驗特展，不但還原劇中經典場景、展出一系列角色戲服，還邀來劇中演員們大合體，吸引不少粉絲前往朝聖，未料看過展覽的網友卻紛紛吐槽：「我的錢真好騙啊」，直呼：「還不如直接看劇。」

「後宮甄嬛傳」展覽，戲服放在塑膠罩中展出，令網友看了大失所望。(取材自微博)
「後宮甄嬛傳」展覽，戲服放在塑膠罩中展出，令網友看了大失所望。(取材自微博)

衝著對「甄嬛傳」的喜愛，粉絲們前往展覽朝聖，從網友曬出的照片中可見，戲服被放在塑膠照中展出，主辦方的原意應是保護衣服，但因塑膠罩的質感略粗，少了演員詮釋角色的襯托，更顯得戲服質感瞬間降低。

「後宮甄嬛傳」戲服展覽。(取材自微博)
「後宮甄嬛傳」戲服展覽。(取材自微博)

其中還有網友發現由李東學飾演的「果郡王」戲服竟穿在女假人模特兒上，「還能看到一點胸」，令網友大呼：「也太敷衍了」，認為「花98元人民幣（約13.8美元）的門票太不值得」，還有網友也認為：「去了現場，只能說我的錢真好騙」，狠批「把觀眾當傻子」、「吃相不要太難看」，更有網友形容展覽：「這啥！密室逃脫詭異主題嗎？」、「劇很好看，可是這個好歹衣服熨一下吧」、「還不如直接看劇」。

孫儷

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