觀影說劇／妻女受困車廂 劉德華頭撞玻璃浴血相救

動作戲皆是劉德華(右)親身上陣。(圖：龍祥提供)

香港 電影「金手指」由金獎導演莊文強執導及編劇、黃斌監製，強大陣容包括梁朝偉 、劉德華、蔡卓妍、任達華、方中信、姜皓文、錢嘉樂、陳家樂、周家怡、白只、太保等傾力合演，集結多位金獎級實力派演員，斥資3.5億港幣（約4489萬美元）重金打造。

在電影「金手指」中，劉德華飾演廉政公署的高級調查主任劉啟源，為追查由梁朝偉所飾的程一言創立的嘉文集團倒閉事件真相，與妻女周家怡、楊偲泳幾番身陷險境。在其中一幕被歹徒追殺的場面，動作戲皆是劉德華親身上陣。

為了應付這場動作戲，劉德華毫不保留，頭撞玻璃、地上翻滾、手扯廢鐡，一連串激烈的動作，以拯救受困車廂中的妻女，其中頭撞玻璃鏡頭更是一次就過。雖然玻璃是糖做的，但硬度十足，劉德華義無反顧地撞下去。

為爭取拍攝時間，劉德華緊接再演另一組動作，這次他竟在沒有鋪上軟墊的情況下，在水泥地上連續翻滾，身手相當敏捷，拍攝兩次就大功告成。

最後一組動作鏡頭，劉德華一口氣爬上被撞至翻側的車頂，嘗試打開車門拯救受困的妻女。原本導演只需要拍攝拍打車門的畫面，但他盡力演出做足畫面，即使導演喊卡，仍繼續用力狂拍車門，豈料卻在忘我的演出下擦傷手腕。最後還是錢嘉樂告知他手腕受傷，而他只是從容的去處理傷口。

看著劉德華全力演出，身為妻女的周家怡和楊偲泳面對受困車廂的戲分，一點也不敢鬆懈。楊偲泳還要抱著一個半歲大的嬰兒，倒卧在狹隘的車廂中。由於側翻的車廂出入不便，兩人索性就待在車廂中，待導演拍至滿意才走出來。雖然母女兩人手腳蜷縮近兩小時，周家怡更要在困境下力歇聲嘶的求救，但好在有團隊的配合，兩人順利完成了一次既艱辛又難忘的殺青戲。

飾演女兒的楊偲泳得到跟劉德華合照機會，她滿心歡喜地說：「華哥知道我們今天殺青，所以比我們早收工的他，臨走前特意在現場找我們合照留念，真的很開心。」