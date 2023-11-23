我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患

柯郭合成局？柯文哲：邀請郭董一起在創造歷史隊伍裡前行

楊紫穿高奢品牌登雜誌封面 網友又調侃：時尚毒藥

娛樂新聞組／綜合報導
楊紫(圖)被指和楊冪有幾分相似。(取材自微博)
楊紫(圖)被指和楊冪有幾分相似。(取材自微博)

演過許多爆款劇的中國一線女星楊紫，在戲劇上的表現有目共睹。但她的服裝造型時常被嘲土氣，是「時尚絕緣體」。近日，楊紫再登時尚雜誌封面，卻又被網友吐槽「看不出任何時尚感」、「水平像是90年代的路邊小報」，還有網友調侃她是「時尚毒藥」。

楊紫的造型多年來受到不少爭議，粉絲曾直接在線聲討楊紫工作室與楊紫合作的造型團隊，登上熱搜，逼得楊紫工作室換了造型團隊，但仍爭議不斷。近日，楊紫登上時尚雜誌封面，並得到高奢品牌垂青，但她的整體表現卻還是遭到網友質疑。

從照片中可見，楊紫和先前相比確實有了一些變化，封面中的她穿了一件灰色針織衫，搭配白色包臀裙，看似簡單的穿搭，其實是高奢品牌的當季款。但這套不易翻車的衣服，卻未能發揮出令人驚豔效果。

有網友表示，服裝確實是高奢品牌，但楊紫的時尚感卻撐不起來。還有人認為，這期封面照直接拉低該雜誌的水平，變成1990年代的路邊小報。也有人吐槽楊紫，「怎麼擺拍都是一個表情」。

不只如此，有眼尖網友發現，從眉眼妝容到眼神造型，再到擺拍姿勢，楊紫竟然撞臉楊冪

據悉「楊紫和楊冪相像」不是第一次被提起，早在2016年，楊紫曬出一張自拍照，就被網友說「像極楊冪」，更惹來整容之說。

楊紫被指和楊冪(圖)有幾分相似。(取材自微博)
楊紫被指和楊冪(圖)有幾分相似。(取材自微博)

時尚 楊冪

上一則

白鹿片酬比王鶴棣少220萬元 網友直稱：不應該

下一則

奚夢瑤剖腹生2娃不痛、產房像KTV 挨酸頂級炫富

延伸閱讀

楊紫登封又被酸「時尚毒藥」 還被發現撞臉這位人氣女星…

楊紫登封又被酸「時尚毒藥」 還被發現撞臉這位人氣女星…
白敬亭傳嫖妓被逮 工作室斥惡意造謠 警方也證實是謠言

白敬亭傳嫖妓被逮 工作室斥惡意造謠 警方也證實是謠言
狗仔驚爆楊紫已有男友？網點名這個男星

狗仔驚爆楊紫已有男友？網點名這個男星
狗仔驚爆「楊紫已有男友」 網友點名這個男演員…

狗仔驚爆「楊紫已有男友」 網友點名這個男演員…

熱門新聞

劉亦菲(右)、彭冠英在「玫瑰故事」中的激吻戲吻出聲。(圖／摘自微博)

劉亦菲忘我唇舌激吻 吸吮聲太酥麻700萬人搶看

2023-11-16 09:42
劉學義曾被拍到和楊紫同吃一塊蛋糕。(取材自微博)

狗仔驚爆「楊紫已有男友」 網友點名這個男演員…

2023-11-15 21:35
湯姆克魯斯在「捍衛戰士」扮演的主角性格，現在看來並不很討喜。圖／摘自IMDb

「捍衛戰士」光環褪色？37年後重看 竟發現一堆問題

2023-11-18 11:03
蔡少芬、張晉為兒子慶祝4歲生日。(取材自微博)

50歲蔡少芬曬4歲兒慶生照… 高齡產子曾被說蒼老、憔悴

2023-11-17 08:00
趙露思在「後浪」中率性、不拘小節，可說是本色出演。(取材自微博)

趙露思入圍亞洲電視大獎最佳女主角 網友群嘲「演技爛」

2023-11-16 21:32
吳亦凡。（取材自微博）

吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造

2023-11-21 05:36

超人氣

更多 >
航空服務愈來愈差 遭投訴最多的是這家公司

航空服務愈來愈差 遭投訴最多的是這家公司
美國萬物皆漲 唯「此果」下跌

美國萬物皆漲 唯「此果」下跌
尼加拉大瀑布附近美加邊境驚傳汽車爆炸 2人死亡

尼加拉大瀑布附近美加邊境驚傳汽車爆炸 2人死亡
OpenAI奧特曼這個特點 恐怕連喬布斯也自嘆不如？

OpenAI奧特曼這個特點 恐怕連喬布斯也自嘆不如？
《以愛為營》片酬曝光 白鹿比王鶴棣少了人民幣220萬

《以愛為營》片酬曝光 白鹿比王鶴棣少了人民幣220萬