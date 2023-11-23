楊紫穿高奢品牌登雜誌封面 網友又調侃：時尚毒藥

楊紫(圖)被指和楊冪有幾分相似。(取材自微博)

演過許多爆款劇的中國一線女星楊紫，在戲劇上的表現有目共睹。但她的服裝造型時常被嘲土氣，是「時尚 絕緣體」。近日，楊紫再登時尚雜誌封面，卻又被網友吐槽「看不出任何時尚感」、「水平像是90年代的路邊小報」，還有網友調侃她是「時尚毒藥」。

楊紫的造型多年來受到不少爭議，粉絲曾直接在線聲討楊紫工作室與楊紫合作的造型團隊，登上熱搜，逼得楊紫工作室換了造型團隊，但仍爭議不斷。近日，楊紫登上時尚雜誌封面，並得到高奢品牌垂青，但她的整體表現卻還是遭到網友質疑。

從照片中可見，楊紫和先前相比確實有了一些變化，封面中的她穿了一件灰色針織衫，搭配白色包臀裙，看似簡單的穿搭，其實是高奢品牌的當季款。但這套不易翻車的衣服，卻未能發揮出令人驚豔效果。

有網友表示，服裝確實是高奢品牌，但楊紫的時尚感卻撐不起來。還有人認為，這期封面照直接拉低該雜誌的水平，變成1990年代的路邊小報。也有人吐槽楊紫，「怎麼擺拍都是一個表情」。

不只如此，有眼尖網友發現，從眉眼妝容到眼神造型，再到擺拍姿勢，楊紫竟然撞臉楊冪 。