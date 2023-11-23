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白鹿片酬比王鶴棣少220萬元 網友直稱：不應該

娛樂新聞組／綜合報導
「以愛為營」片酬曝光，王鶴棣(左)比白鹿多了220萬元。(取材自微博)
「以愛為營」片酬曝光，王鶴棣(左)比白鹿多了220萬元。(取材自微博)

由白鹿和王鶴棣主演的都市愛情劇「以愛為營」穩坐愛奇藝收視榜冠軍寶座多周，劇評非常兩極。近日該據片酬曝光，王鶴棣穩拿劇組最高，而白鹿雖然是女主角，片酬卻少王鶴棣200多萬元人民幣(約27.9萬美元)，網友直稱「不應該」。

根據最新曝光的片酬，王鶴棣最高880萬元，白鹿660萬元居次，聶遠150萬元、姜佩瑤120萬元、魏哲銘100萬元、曾黎100萬元、董燔80萬元，沈羽潔最低50萬元。

「以愛為營」播出後熱度雖高，質感卻被瘋狂吐槽，服化道遭嫌土氣，男女主角演技被罵太爛，連導演運鏡角度也被批評，豆瓣評分只有4.5。「人民文娛」也評論說：「（職場劇情）橋段懸浮，與現實割裂，對記者職業的粗糙刻畫，情節不倫不類、刻意生硬，也讓不少新聞職場人感到不快，不具備職場戲分該有的專業性和勵志感。

而兩方粉絲則紛紛推責，認為是對方偶像問題，有網友批評說：「男女主演技很差的劇，互相甩鍋也沒必要，劇會趴在每位演員的履歷表上，收片酬時又沒打折。」如今，隨著片酬曝光，網友認為，王鶴棣片酬高出白鹿220萬元，應該要扛起收視重責。

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