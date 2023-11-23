將扶正? 黃曉明沒有分手 帶網紅女友出國旅行

黃曉明(圖)被爆與網紅葉珂復合了。(取材自微博)

中國男星黃曉明 不久前才傳出與網紅葉珂分手、與「新歡」趙仕瑾到酒吧狂歡。狗仔近日拍到黃曉明和葉珂低調現身機場，一起出國旅遊，立馬上了熱搜。粉絲紛紛送上祝福：「脫『穎」而出後的黃曉明簡直太帥了。」

之前葉珂發文回應和黃曉明戀情，說「別扯，都各自新生活」。外界一致認為，黃曉明不肯公開，所以兩人鬧掰。如今兩人被拍到一起出遊，有網友說：「不是回應分手了嗎，咋還一起出國旅遊啊，原來還沒分只是網友認真了」、「可以扶正了嗎？」、「沒分手！！一起到國外旅遊感情很穩定」。

還有網友說，離婚對他是最對的選擇，離開前妻Angelababy （楊穎）以後，事業上升了，不然還會被拖累，「這女生比ab(Angelababy)清純漂亮多了」、「雖然葉珂是網紅，但是也是美貌又多金，名下擁有多家企業包括服裝店美容院等等，與教主也算是門當戶對吧」。

近期Angelababy陷入封殺風波，不過黃曉明卻開心帶著緋聞女友出遊，兩人的現況成了強烈的對比。

其實，葉珂之前就疑似參加過黃曉明的家宴，也見過家長了。2月的時候葉珂曬出的餐具照片和後來黃曉明媽媽拿著的餐具一模一樣，當時就有網友懷疑兩人已經見過家長。

這邊狗仔繼續爆料稱，黃曉明生日後幾天，又拍到黃曉明和葉珂同框。當天兩人打扮都很低調，黃曉明身邊還有助理陪同，戴著帽子口罩 ，遮得嚴嚴實實。

而就在曝光同遊之前，有狗仔爆料黃曉明和葉珂分手，黃曉明當時被拍到和另一女子逛街看電影，和對方舉止親密，認為是新歡。

但10月時，葉珂的微博畫風突變甜蜜模式，曬出的視頻BGM還是黃曉明在演唱會上和周杰倫合唱過的歌，讓人紛紛猜測兩人是不是已經復合。