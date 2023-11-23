我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患

柯郭合成局？柯文哲：邀請郭董一起在創造歷史隊伍裡前行

將扶正? 黃曉明沒有分手 帶網紅女友出國旅行

娛樂新聞組 /綜合報導
黃曉明(圖)被爆與網紅葉珂復合了。(取材自微博)
黃曉明(圖)被爆與網紅葉珂復合了。(取材自微博)

中國男星黃曉明不久前才傳出與網紅葉珂分手、與「新歡」趙仕瑾到酒吧狂歡。狗仔近日拍到黃曉明和葉珂低調現身機場，一起出國旅遊，立馬上了熱搜。粉絲紛紛送上祝福：「脫『穎」而出後的黃曉明簡直太帥了。」

之前葉珂發文回應和黃曉明戀情，說「別扯，都各自新生活」。外界一致認為，黃曉明不肯公開，所以兩人鬧掰。如今兩人被拍到一起出遊，有網友說：「不是回應分手了嗎，咋還一起出國旅遊啊，原來還沒分只是網友認真了」、「可以扶正了嗎？」、「沒分手！！一起到國外旅遊感情很穩定」。

還有網友說，離婚對他是最對的選擇，離開前妻Angelababy（楊穎）以後，事業上升了，不然還會被拖累，「這女生比ab(Angelababy)清純漂亮多了」、「雖然葉珂是網紅，但是也是美貌又多金，名下擁有多家企業包括服裝店美容院等等，與教主也算是門當戶對吧」。

近期Angelababy陷入封殺風波，不過黃曉明卻開心帶著緋聞女友出遊，兩人的現況成了強烈的對比。

其實，葉珂之前就疑似參加過黃曉明的家宴，也見過家長了。2月的時候葉珂曬出的餐具照片和後來黃曉明媽媽拿著的餐具一模一樣，當時就有網友懷疑兩人已經見過家長。

這邊狗仔繼續爆料稱，黃曉明生日後幾天，又拍到黃曉明和葉珂同框。當天兩人打扮都很低調，黃曉明身邊還有助理陪同，戴著帽子口罩，遮得嚴嚴實實。

而就在曝光同遊之前，有狗仔爆料黃曉明和葉珂分手，黃曉明當時被拍到和另一女子逛街看電影，和對方舉止親密，認為是新歡。

但10月時，葉珂的微博畫風突變甜蜜模式，曬出的視頻BGM還是黃曉明在演唱會上和周杰倫合唱過的歌，讓人紛紛猜測兩人是不是已經復合。

黃曉明被爆與網紅葉珂(圖)復合了。(取材自微博)
黃曉明被爆與網紅葉珂(圖)復合了。(取材自微博)

黃曉明 Angelababy 口罩

上一則

奚夢瑤剖腹生2娃不痛、產房像KTV 挨酸頂級炫富

延伸閱讀

「沒分手」黃曉明被拍到和葉珂出國旅遊

「沒分手」黃曉明被拍到和葉珂出國旅遊
46歲黃曉明慶生 兒子小海綿甜送糖

46歲黃曉明慶生 兒子小海綿甜送糖
黃曉明曬全家福慶生 三代同框超有愛

黃曉明曬全家福慶生 三代同框超有愛
章子怡、黃曉明、宋慧喬同框舊照被挖出 網酸：這圖叫「離婚」

章子怡、黃曉明、宋慧喬同框舊照被挖出 網酸：這圖叫「離婚」

熱門新聞

劉亦菲(右)、彭冠英在「玫瑰故事」中的激吻戲吻出聲。(圖／摘自微博)

劉亦菲忘我唇舌激吻 吸吮聲太酥麻700萬人搶看

2023-11-16 09:42
劉學義曾被拍到和楊紫同吃一塊蛋糕。(取材自微博)

狗仔驚爆「楊紫已有男友」 網友點名這個男演員…

2023-11-15 21:35
湯姆克魯斯在「捍衛戰士」扮演的主角性格，現在看來並不很討喜。圖／摘自IMDb

「捍衛戰士」光環褪色？37年後重看 竟發現一堆問題

2023-11-18 11:03
蔡少芬、張晉為兒子慶祝4歲生日。(取材自微博)

50歲蔡少芬曬4歲兒慶生照… 高齡產子曾被說蒼老、憔悴

2023-11-17 08:00
趙露思在「後浪」中率性、不拘小節，可說是本色出演。(取材自微博)

趙露思入圍亞洲電視大獎最佳女主角 網友群嘲「演技爛」

2023-11-16 21:32
吳亦凡。（取材自微博）

吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造

2023-11-21 05:36

超人氣

更多 >
航空服務愈來愈差 遭投訴最多的是這家公司

航空服務愈來愈差 遭投訴最多的是這家公司
美國萬物皆漲 唯「此果」下跌

美國萬物皆漲 唯「此果」下跌
尼加拉大瀑布附近美加邊境驚傳汽車爆炸 2人死亡

尼加拉大瀑布附近美加邊境驚傳汽車爆炸 2人死亡
OpenAI奧特曼這個特點 恐怕連喬布斯也自嘆不如？

OpenAI奧特曼這個特點 恐怕連喬布斯也自嘆不如？
《以愛為營》片酬曝光 白鹿比王鶴棣少了人民幣220萬

《以愛為營》片酬曝光 白鹿比王鶴棣少了人民幣220萬