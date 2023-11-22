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世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

趙露思口香糖吐助理手上 挨批不衛生、耍大牌

娛樂新聞組／綜合報導
趙露思（左）吐出口香糖後，放進助理手裡。（取材自微博）
趙露思（左）吐出口香糖後，放進助理手裡。（取材自微博）

近年飽受黑料纏身的25歲中國女星趙露思，再傳出欺負助理，把吃過的口香糖放在對方手上。影片曝光後，挨批不衛生、耍大牌。網友說，「起碼拿紙包一下吧」，更酸趙似乎被伺候的很習慣。

趙露思與古裝新戲「神隱」男主角王安宇合體拍攝情侶雜誌照時，王安宇給了她一塊口香糖。趙露思疑似不喜歡其口味，她想吐出來，一旁助理便伸出手要接，但是趙露思並沒有用紙包起來，而是直接把嘴中吐出來的口香糖遞給助理。

影片曝光後，引發不少網友討論，「做她助理好慘」、「起碼拿紙包一下吧」，網友更酸趙露思似乎已經被伺候的很習慣；不過也有人指出，因為當下趙露思正在工作，所以助理才會伸手接住，舉動並無不恰當。

據了解，該名助理似乎是趙露思認識16年的閨密，因此兩人感情也非常要好。但有網友認為，即使趙露思和助理是多年好友，也不應該把沾有口水的糖遞給人家。粉絲則不滿地說：「助理都沒說話了，黑粉倒是替助理委屈了」。

趙露思過去也曾被指在劇組耍大牌，助理得跪下幫她脫鞋、穿襪；但後來澄清，是衣服厚重不方便助理才幫忙。粉絲也指出，趙露思私下會為助理撐傘、騎電動車帶對方兜風、跪著幫助理拍美照等，兩人互動並非外界所想的存在上對下關係。

趙露思近年飽受黑料纏身。（取材自微博）
趙露思近年飽受黑料纏身。（取材自微博）

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