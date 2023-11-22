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白敬亭傳嫖妓被逮 工作室斥惡意造謠 警方也證實是謠言

娛樂新聞組／綜合報導
白敬亭傳出嫖妓被逮，工作室發文闢謠。(取材自微博)
白敬亭傳出嫖妓被逮，工作室發文闢謠。(取材自微博)

中國藝人白敬亭之前因為演出「長風渡」，與女主角宋軼傳出戀情。但近日傳出他嫖妓被逮，不過公司隨即出面闢謠，痛斥有人惡意造謠。

風傳媒報導，微博瘋傳一張網友的對話截圖，只見一名網友在微信聊天群中爆料，「我X，我姐說白敬亭在北侖嫖娼被抓了」、「公安那邊傳出來的」、「她（指發言者姐姐）領導認識公安那邊，她領導跟她說的！」消息曝光後頓時引起熱議，也讓「白敬亭」關鍵字一度登上微博熱搜冠軍。

白敬亭工作室發文闢謠。(取材自微博)
白敬亭工作室發文闢謠。(取材自微博)

噓！星聞報導，對此，白敬亭的工作室微博發文駁斥，「純屬惡意造謠，無中生有！白敬亭的合法權益絕不容如此侵犯！我司正在積極取證，必採取法律手段，堅決維權！請相關用戶立即停止侵權行為！」而網上流傳白敬亭被關在浙江寧波市看守所的照片，只是新作劇組的拍攝場地。

之後，北倉公安的官方微博轉發白敬亭的工作室微博貼文，等於證實是謠言。

澄清曝光後，引起不少網友力挺，「拍戲也能被造謠，真服了」、「到底為什麼對白敬亭惡意這麼深，他好好演戲到底對不起誰」、「這謠言真是離譜他媽給離譜開門，離譜到家了！」

事實上，中國擁有頗好形象的藝人李易峰、鋼琴家李雲迪先前爆出嫖娼傳聞時，一開始都無發表聲明，後來微博等社群平台更是直接被下架，而兩人後來也被證實嫖娼屬實，被封為「劣跡藝人」，從此消失螢光幕前。不過，白敬亭向來形象良好，在綜藝節目「明星大偵探」中表現機智，電視劇「開端」、「長風渡」等作品的花絮也屢傳美談。

白敬亭工作室發文闢謠。(取材自微博)
白敬亭工作室發文闢謠。(取材自微博)

微博 微信 李雲迪

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