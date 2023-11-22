我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鬧劇畫句點 OpenAI宣布奧特曼回鍋執行長 董事會剔除反對派

世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

野外用完的手紙要不要帶走? 胡歌、劉濤吵上熱搜

娛樂新聞組／綜合報導
胡歌(右起)、劉濤、陳龍三人到可可西里自然保護區做環保。(取材自微博)
胡歌(右起)、劉濤、陳龍三人到可可西里自然保護區做環保。(取材自微博)

近日，中國藝人胡歌劉濤「內娛史上最炸裂的6分32秒談話」衝上熱搜，他們爭辯的內容是，在野外用完的手紙要不要帶走？兩人吵得面紅耳赤，一度終止拍攝。

紅星新聞報導，在大型公益環保紀實節目「一路前進」中，胡歌、劉濤、陳龍三位知名演員來到可可西里自然保護區109國道沿線撿拾垃圾。

他們的討論也在這個過程中展開。胡歌認為，若真的憋不住而在郊外就地方便，應該把用過的手紙帶走，特別是難以分解的濕紙巾。但劉濤認為這樣的倡議太苛刻，幾乎沒有人能做到。雙方較真的態度和激烈的辯論，讓網友覺得很「爆炸」。

劉濤認為，「環保意識需要慢慢培養，站在人與自然共生的角度和討論，如果不是每一個人都能接受帶走在野外用過的廁紙，能不能有第二、第三種方法，從中找到最優解，用循序漸進的方式，讓更多的普通人能夠加入到環境保護中。」

胡歌為了說服劉濤，還特意上完廁所後，把用過的紙巾裝在了一個塑料袋中，然後綁緊袋口帶上車來。

對於胡歌的神操作，不少網友炸鍋了，認為他得環保意識有點過於強烈了。但也有網友認同胡歌的做法，認為他是貫徹環保精神。

胡歌 劉濤

上一則

「寫輪眼少女」森川再寫超狂紀錄葵 疊杯亞洲盃奪金

下一則

BLACKPINK 進白金漢宮 英王查理讚賞「韓流」影響全世界

延伸閱讀

一度吵到終止拍攝… 胡歌、劉濤「手紙之爭」吵上熱搜

一度吵到終止拍攝… 胡歌、劉濤「手紙之爭」吵上熱搜
品質、人設翻車…大批明星「逃離」帶貨直播間登熱搜

品質、人設翻車…大批明星「逃離」帶貨直播間登熱搜
胡歌電影路又翻車 客串挨批多餘「不如刪掉」

胡歌電影路又翻車 客串挨批多餘「不如刪掉」
胡歌大螢幕之路又翻車？ 客串海清新電影 被吐槽「不如刪掉」

胡歌大螢幕之路又翻車？ 客串海清新電影 被吐槽「不如刪掉」

熱門新聞

劉亦菲(右)、彭冠英在「玫瑰故事」中的激吻戲吻出聲。(圖／摘自微博)

劉亦菲忘我唇舌激吻 吸吮聲太酥麻700萬人搶看

2023-11-16 09:42
劉學義曾被拍到和楊紫同吃一塊蛋糕。(取材自微博)

狗仔驚爆「楊紫已有男友」 網友點名這個男演員…

2023-11-15 21:35
湯姆克魯斯在「捍衛戰士」扮演的主角性格，現在看來並不很討喜。圖／摘自IMDb

「捍衛戰士」光環褪色？37年後重看 竟發現一堆問題

2023-11-18 11:03
蔡少芬、張晉為兒子慶祝4歲生日。(取材自微博)

50歲蔡少芬曬4歲兒慶生照… 高齡產子曾被說蒼老、憔悴

2023-11-17 08:00
趙露思在「後浪」中率性、不拘小節，可說是本色出演。(取材自微博)

趙露思入圍亞洲電視大獎最佳女主角 網友群嘲「演技爛」

2023-11-16 21:32
吳亦凡。（取材自微博）

吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造

2023-11-21 05:36

超人氣

更多 >
吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造

吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造
專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產

專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產
降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個

降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個
「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合

「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合
幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職

幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職