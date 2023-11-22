野外用完的手紙要不要帶走? 胡歌、劉濤吵上熱搜

胡歌(右起)、劉濤、陳龍三人到可可西里自然保護區做環保。(取材自微博)

近日，中國藝人胡歌 和劉濤 「內娛史上最炸裂的6分32秒談話」衝上熱搜，他們爭辯的內容是，在野外用完的手紙要不要帶走？兩人吵得面紅耳赤，一度終止拍攝。

紅星新聞報導，在大型公益環保紀實節目「一路前進」中，胡歌、劉濤、陳龍三位知名演員來到可可西里自然保護區109國道沿線撿拾垃圾。

他們的討論也在這個過程中展開。胡歌認為，若真的憋不住而在郊外就地方便，應該把用過的手紙帶走，特別是難以分解的濕紙巾。但劉濤認為這樣的倡議太苛刻，幾乎沒有人能做到。雙方較真的態度和激烈的辯論，讓網友覺得很「爆炸」。

劉濤認為，「環保意識需要慢慢培養，站在人與自然共生的角度和討論，如果不是每一個人都能接受帶走在野外用過的廁紙，能不能有第二、第三種方法，從中找到最優解，用循序漸進的方式，讓更多的普通人能夠加入到環境保護中。」

胡歌為了說服劉濤，還特意上完廁所後，把用過的紙巾裝在了一個塑料袋中，然後綁緊袋口帶上車來。

對於胡歌的神操作，不少網友炸鍋了，認為他得環保意識有點過於強烈了。但也有網友認同胡歌的做法，認為他是貫徹環保精神。