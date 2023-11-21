黃子韜演唱會門票「打1折也沒賣光」？ 網友勸他趁早退休

黃子韜演唱會門票滯銷，遭網友狠酸。(取材自微博)

曾是韓團EXO成員的大陸男星黃子韜，近日舉辦巡迴演唱會，原定在廣州舉行2場，但因身體不適，取消一場。沒想到的是，剩下的那場門票滯銷到打1.1折出售，原價2368元（人民幣）只要262元，而演唱會入場時，場面也十分混亂，引發議論。

30歲的黃子韜是圈內有名的富二代，他回到中國發展後，父親大手筆為他成立了龍韜娛樂經紀公司，黃子韜也曾高調曬出私人飛機。2020年9月，黃子韜父親病逝，他便繼承了872億的驚人遺產。

據網友指出，黃子韜日前在廣州舉辦的演唱會，現場入座率低，有票務平台顯示打折低價出售，但開場後仍有很多票沒有賣出去，尤其內場和看台還有很多空位。於是大批粉絲不顧保全阻攔衝進去，現場一度十分混亂。

消息曝光後，網友狠酸，「參加綜藝就可以了，開啥演唱會」、「搞得自己好像很火一樣」、「1折的票都空了這麼多」。甚至有網友勸他趁早離開演藝圈好了，不如專心做生意，或提早退休 ，反正父親遺產十輩子也用不完。

還有網友打趣，這都該怪鹿晗 ，因為鹿晗先前舉辦演唱會時，黃子韜現身支持，並發文為他加油，沒想到鹿晗回了一句「你也趕緊整一個」，於是整出這樣的尷尬場面。