陳牧馳風波鬧大 「封神」導演取關所有演員

陳牧馳被爆料「男男戀」，且走紅後翻臉不認人。(取材自微博)

有網友發現電影「封神」導演烏爾善，在社交帳號上取關了所有人，清零的舉動登上熱搜，引起了熱議。

對於烏爾善這個舉動，許多網友猜測，是跟最近陳牧馳的風波有關。陳牧馳在「封神」中扮演殷郊，他的風波很可能因此連累「封神」。

網友表示，烏爾善取關所有人，大概是想取關陳牧馳，但又怕太明顯，所以乾脆全部取關。

烏爾善取關後，網友們熱議的焦點有兩個，一個是擔心「封神」二、三部可能抬不上來。另一個是對陳牧馳的處理，他的風波已經持續了一個多月，遭到不少網友抵制，甚至有人表示不願去看「封神」二、三部，因為不想看到陳牧馳。

因電影「封神」暴紅的大陸新人演員陳牧馳，被男藝人吳楚一爆料「男男戀」，並控訴他走紅後翻臉不認人，答應道歉卻出爾反爾。近日，吳楚一再曝光一段與陳牧馳對話的錄音檔，檔案中，陳牧馳疑似為求他原諒而下跪，引發網友熱議。

陳牧馳近來因感情風波事業受到了很大的影響，先是和女星陳冰戀愛，又自曝曾閃婚又閃離，加上終沒有回應與吳楚一之間的關係，遭對方憤而揭開私事給大眾公評。

近日，吳楚一再發與陳牧馳的錄音，稱是時候要畫一個句號了。陳牧馳在錄音中強調自己是個君子，一定會保全吳楚一，希望吳楚一給予他信任，陳牧馳要求吳楚一刪掉某些東西，還說可以給他跪下，發誓如果自己發出去的內容和本質有任何不一樣，「我的未來永世不得超生，一輩子被惡病纏身。」

吳楚一表示，自己先前一直都相信陳牧馳，但對方顯然沒有做到承諾的事情，「如果他在一開始答應幫我澄清做到了，一開始他沒有食言，怎麼雙方會有今天這地步？」