60歲章小蕙成帶貨女王 私下被嫌像大媽

章小蕙轉戰直播帶貨，成績不俗。(取材自微博)

香港 資深藝人鍾鎮濤的前妻章小蕙，雖然已經60歲了，但依舊皮膚白皙、氣質優雅，被封為「人間富貴花」。近年，章小蕙進攻直播帶貨，她曾用了10分鐘賣了10萬件貨，成績斐然。最近有網友巧遇章小蕙，曝光她「真實模樣」，引發網友熱議。

香港01報導，「前B嫂」章小蕙身形一向屬於偏豐滿，但皮膚秀髮保養得宜，推銷起美妝產品極具說服力。不過，近日有網友偶遇章小蕙並拍下照片，只見畫面中的她穿著深色外套搭白色褲、球鞋，打扮相當樸素，與平日充滿女人味的精緻裝扮相差甚遠。

對此，有網友深感驚訝的表示，「就是普通大媽一個，全靠修圖」、「穿著非常隨便耶」、「整個人感覺還是上了年紀，有點胖」。但也有人持不同角度，「等我60有她這髮量、髮色，夢裡都笑醒」、「你去找個大媽來修成正章小蕙的樣子，我服你」。