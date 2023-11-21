我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

夫妻當眾3P Taco Bell洛杉磯門市爆關門開性愛趴

白男持步槍掃射 俄亥俄州沃爾瑪1死3傷

60歲章小蕙成帶貨女王 私下被嫌像大媽

娛樂新聞組／綜合報導
章小蕙轉戰直播帶貨，成績不俗。(取材自微博)
章小蕙轉戰直播帶貨，成績不俗。(取材自微博)

香港資深藝人鍾鎮濤的前妻章小蕙，雖然已經60歲了，但依舊皮膚白皙、氣質優雅，被封為「人間富貴花」。近年，章小蕙進攻直播帶貨，她曾用了10分鐘賣了10萬件貨，成績斐然。最近有網友巧遇章小蕙，曝光她「真實模樣」，引發網友熱議。

香港01報導，「前B嫂」章小蕙身形一向屬於偏豐滿，但皮膚秀髮保養得宜，推銷起美妝產品極具說服力。不過，近日有網友偶遇章小蕙並拍下照片，只見畫面中的她穿著深色外套搭白色褲、球鞋，打扮相當樸素，與平日充滿女人味的精緻裝扮相差甚遠。

對此，有網友深感驚訝的表示，「就是普通大媽一個，全靠修圖」、「穿著非常隨便耶」、「整個人感覺還是上了年紀，有點胖」。但也有人持不同角度，「等我60有她這髮量、髮色，夢裡都笑醒」、「你去找個大媽來修成正章小蕙的樣子，我服你」。

據悉，章小蕙是很多人心目中的高顏值性感女神，她曾演過電影「桃色」、「故事無雙」、「這兒是香格里拉」等，讓人留下深刻印象。近年，她專注直播帶貨，並創立自己的美妝品牌，而她的直播帶貨走的是溫柔文藝風，截然不同的風格，被封為「第一代帶貨女王」。

章小蕙私下打扮相當樸素，背影被指像「普通大媽一個」。(取材自微博)
章小蕙私下打扮相當樸素，背影被指像「普通大媽一個」。(取材自微博)

香港

上一則

吳慷仁沒經紀人 爆曾背過黑鍋

下一則

羅伯派汀森要當爸 剩艾瑪華森還未婚

延伸閱讀

「前B嫂」章小蕙成帶貨女王 私下模樣被嫌「就是普通大媽一個」

「前B嫂」章小蕙成帶貨女王 私下模樣被嫌「就是普通大媽一個」
阿里巴巴公布第3季13F報告 持股最多是這家台灣公司

阿里巴巴公布第3季13F報告 持股最多是這家台灣公司
日排核汙水成黑天鵝 日系美妝資生堂產品在中國價格跳水

日排核汙水成黑天鵝 日系美妝資生堂產品在中國價格跳水
明道太狂了 直播6場銷售3000萬美元 單場吸睛800萬人

明道太狂了 直播6場銷售3000萬美元 單場吸睛800萬人

熱門新聞

劉亦菲(右)、彭冠英在「玫瑰故事」中的激吻戲吻出聲。(圖／摘自微博)

劉亦菲忘我唇舌激吻 吸吮聲太酥麻700萬人搶看

2023-11-16 09:42
劉學義曾被拍到和楊紫同吃一塊蛋糕。(取材自微博)

狗仔驚爆「楊紫已有男友」 網友點名這個男演員…

2023-11-15 21:35
湯姆克魯斯在「捍衛戰士」扮演的主角性格，現在看來並不很討喜。圖／摘自IMDb

「捍衛戰士」光環褪色？37年後重看 竟發現一堆問題

2023-11-18 11:03
趙露思在「後浪」中率性、不拘小節，可說是本色出演。(取材自微博)

趙露思入圍亞洲電視大獎最佳女主角 網友群嘲「演技爛」

2023-11-16 21:32
蔡少芬、張晉為兒子慶祝4歲生日。(取材自微博)

50歲蔡少芬曬4歲兒慶生照… 高齡產子曾被說蒼老、憔悴

2023-11-17 08:00
唐禹哲今天被爆出已有私生子。圖／摘自微博

才求婚小13歲富二代 唐禹哲認了有11歲私生子：她知情

2023-11-16 12:48

超人氣

更多 >
除了銀行 還可把現金放進這三個地方

除了銀行 還可把現金放進這三個地方
明年想去哪兒玩？知名旅遊雜誌大力推薦這國

明年想去哪兒玩？知名旅遊雜誌大力推薦這國
年長忘事難免 但五跡象顯示健忘程度恐異常

年長忘事難免 但五跡象顯示健忘程度恐異常
「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子

「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子
拜登赦免火雞時鬧笑話 搞混了泰勒絲與布蘭妮

拜登赦免火雞時鬧笑話 搞混了泰勒絲與布蘭妮