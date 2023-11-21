薛之謙高燒取消個唱 頑皮兒到處宣傳「我爸完蛋了」

薛之謙曾PO出一家三口的「手指照」。(取材自微博)

唱紅「你還要我怎樣」、「演員」等多首金曲的大陸創作歌手薛之謙，前些日子因為身體不適取消演唱會，不只大方退票，連火車、機票、住宿都可退，獲粉絲大讚誠意滿滿。近日，薛之謙在節目裡重提此事，還爆料兒子在學校裡到處宣傳爸爸「完蛋了」，讓網友笑翻了。

在新一期綜藝「火星 情報局」中，薛之謙罕見提起5歲兒子「小雪糕」，稱兒子看了他因高燒不退而取消演唱會的視頻後，童言無忌地跟奶奶說，「完了，姥姥，爸爸芭比 Q了！」到了學校，又對關心爸爸的校長、老師們說「我爸爸完了、爸爸芭比Q了，不要問我了」。薛之謙搞笑吐槽兒子，「搞得好像我死掉一樣」。

薛之謙主動提到兒子，讓不少網友訝異，「原來薛之謙有兒子？」、「薛之謙兒子都5歲了？」

其實，薛之謙從未刻意隱瞞自己當爸爸的事實，早在2018年兒子出生時，他就曾與太太高磊鑫發過一家三口的「手指照」大曬溫馨。