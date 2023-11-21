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樸素赴閨密婚宴 譚松韻「隨性」別有用心

娛樂新聞組／綜合報導
譚松韻(左)低調打扮參加閨密董晴的婚禮。(取材自微博)
譚松韻(左)低調打扮參加閨密董晴的婚禮。(取材自微博)

在電視劇「最好的我們」中飾演譚松韻閨密的董晴，日前結婚，現實生活中的「真閨密」譚松韻，親赴婚禮獻上祝福。而譚松韻打扮低調樸素，一度被質疑太隨性，但有網友點出，譚松韻是為了不搶新人風采。

35歲的董晴曾演過熱播劇「心居」、「去有風的地方」等，雖然是配角，但演技廣受好評。近日，她與男演員戚九洲低調舉行婚禮，圈內不少好友出席，「最好的我們」中的班長徐延亮也出現在婚禮現場。

當天，正在趕拍古裝新戲「蜀錦人家」的譚松韻，百忙之中抽空出席，當她在台上接過新娘捧花時表示，「跟董晴做最最重要朋友的人，一定是上天給我的大禮。」還說，「我把我所有的祝福都給你，希望你們能一直牽手一直往前走，祝你們幸福。」一席話讓現場所有人熱淚盈眶。

此外，譚松韻當天的穿搭也引發關注，她身穿黑色長裙，搭一件粉色襯衫，看起來非常樸素。有網友吐槽譚松韻穿得過於隨性，「好歹也是婚禮」。但隨後就有網友挖出譚松韻穿搭行頭不貲，並非打扮隨意，而是刻意低調，是為了不搶新人風采。

當天，黃曉明的現身也給人帶來了意想不到的驚喜。他在婚禮上直呼兩人愛情長跑十幾年，走到今天太不容易了，祝福新郎新娘百年好合，「最重要的是早生貴子」。直白祝福獲得網友好評。

董晴(右)嫁給男演員戚九洲。(取材自微博)
董晴(右)嫁給男演員戚九洲。(取材自微博)

黃曉明

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