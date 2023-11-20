黃渤喊狠父難演 笑認「不配當爹」

黃渤飾演忽略女兒、偏執且瘋狂的父親。(取材自微博)

電影「涉過憤怒的海」日前在北京 舉辦首映禮，導演曹保平攜主演黃渤、周迅 ，主演祖峰、張宥浩、周依然等悉數亮相。對於被批片中「不配當爹」，黃渤笑言，「說得好！」

新快報報導，作為導演曹保平「灼熱系列」第三部，電影「涉過憤怒的海」生猛粗糲的外表下直指東亞原生家庭的痛與傷，以一樁少女異國兇殺案懸疑開場，在罪與在罰、血與淚的極限復仇下，揭開「狠父」老金與「狼母」景嵐兩個家庭背後隱藏的人性真相。電影不僅呈現了一個殘酷極致的追兇故事，同時也引發了對原生家庭傷害、人性灰色地帶等眾多社會性思考。影片看似是一場復仇追兇，但核心卻充斥著愛與救贖。

片中，黃渤飾演的老金忽略女兒，偏執且瘋狂。對此，黃渤表示，老金對女兒娜娜的愛是一種自以為的愛，「正如現在很多傳統的原生家庭，父母疲於應對生存的壓力，認為將孩子『餵』大就已經盡了全部的責任。」這個父親角色，黃渤直言，表演難度很大，要揣摩導演多變的要求，還要投入對角色的理解和大量體力，老金是自己飾演過難度最大的父親。「導演對於表演永遠都覺得『不夠』，總是把演員的每一滴養分都完全榨乾，」不過他笑言，「在這個年齡階段碰到這個角色，像一個『樓梯』，挺好的」 。

周迅所飾演的景嵐則正好是老金的對立面，在周迅看來，景嵐對外雷厲風行，對孩子卻愛得軟弱，只會一味包庇李苗苗的惡行。也正是這種對兒子的過度溺愛，牽扯出一系列悲劇。此前，周迅接受媒體採訪時也曾表示過，作為一個母親，對自己的小孩應該是非常了解的，但是對待孩子這件事情上，景嵐選擇讓自己的眼睛閉掉，「從旁人的角度去看這個母親，肯定是她沒有對孩子起到一個正面的引導。」

而景嵐這個母親角色，是周迅第一次演這麼成熟的角色，比她之前演過的懸疑題材片，情緒和表演上更極致。乃至她在首映現場感嘆，「每次跟曹保平導演拍戲都像跑馬拉松 ，腎上腺素的強刺激感讓自己記憶深刻。」同時，周迅暖心提醒，男孩、女孩都要學會保護自己，「應該多認知這個世界以及人與人的關係，了解自己的優勢和劣勢，保護好自己。」

飾演孩子的張宥浩和周依然也深有感觸。張宥浩表示，曾因為角色而備受煎熬，如何拿捏李苗苗的「病態」尺度，成為他拍攝的最大難題。周依然透露，自己完全沉浸角色，拍攝中將娜娜的痛苦遭遇及其自卑性格都烙印在心，彷彿給自己扎了一刀，拍攝後一年的時間裡都沒有完全走出來。

此外，陳坤、大鵬、辛芷蕾、王子文等也出席首映禮，陳坤分享觀影感受，並稱讚「涉過憤怒的海」一眾主演表現太好，他說，「我看到黃渤那個角色，可能一進去我就『死』了，難度太高了。」他更表示跟周迅合作了十部戲，感覺到她這次很陌生，「我看到她的那些表情，這次我覺得很陌生，帶給我許多震動。」