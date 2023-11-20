老年怎規畫？港視帝林保怡：還要賺錢啊

林保怡喊話台灣的編導可以來找他拍戲。(圖：台北双喜電影提供)

香港 視帝林保怡因最新電影「白日之下」扮演狡猾反派的精采表現，獲得本屆金馬獎最佳男配角提名。他過去曾赴台拍過廣告，但從來沒機會參與台灣戲劇的演出，特別向編導們喊話：「如果有機會的話，找我。」

「白日之下」提到了年長者的照護問題，鮑起靜扮演女主角余香凝的母親，一句台詞：「人老了就是包袱。」讓觀眾留下深刻印象。林保怡是否在演出此片的過程中也開始考慮自己的未來規畫，他笑道：「我就是要賺錢啊。」他認為要照顧好長輩或是照顧好自己的晚年生活，都需要有足夠的經費，基本上他為了拍戲去探訪一些養老院 ，自己覺得不會很想住進去，當然也有設備豪華、讓長者們像住飯店的養老院，環境雖很好，費用卻不會便宜。

其實林保怡稱未來人生還是要賺錢，真的是說笑，他在「白日之下」和新銳導演簡君晉合作，不太可能會有演出商業大戲豐厚片酬，可是角色有挑戰性、故事也好，他就欣然接受。過去他大都以演出電視劇為主，近年來比較多電影邀約，認為拍電影的工作時間沒那麼長，笑言：「我很喜歡放假。」假日的時候他覺得爬山，或是到海邊悠閒的喝一杯咖啡 都很不錯。

不拍戲的日子裡，林保怡早上7、8時就起床，上街買菜，回來整理家務、做飯，看似平凡卻也很享受。最神奇的是，他遛狗就是一種運動，因為早、中、晚各一次，起碼要走上八公里，有時候還走更遠，根本一天都不止萬步。