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清空對方動態、遲未辦婚禮…沈夢辰、杜海濤再傳婚變

娛樂新聞組／綜合報導
沈夢辰(右)、杜海濤婚變傳聞再起。(取材自微博)
沈夢辰(右)、杜海濤婚變傳聞再起。(取材自微博)

女星沈夢辰和主持人杜海濤愛情長跑九年，於2022年領證，但一年多過去了，至今遲遲未舉辦婚禮，引發多方揣測。近日，有網友發現杜海濤和沈夢辰的社群帳號都清空了關於對方的動態內容，兩人婚變傳聞再起。

清空帳號普遍被認為是感情警訊之一，網友猜測，可能意味著兩人之間存在一些矛盾或問題，需要私下處理。先前，杜海濤屏蔽沈夢辰朋友圈的舉動也一度引發網友對兩人婚姻狀況的擔憂。

最近，還有網友爆料，沈夢辰和杜海濤的婚禮已經被取消，此消息更讓人質疑兩人的婚姻狀況。眾所周知，沈夢辰曾在節目中多次坦言渴望一場夢幻般的婚禮，但現實狀況卻是婚禮籌備並不順利。

沈夢辰、杜海濤感婚姻亮紅燈不是第一次了，疑似離婚的消息還曾上過熱搜，更曾有營銷號博主表示，兩人去年大吵好幾次，沈夢辰已從家中搬離，並指出導火線之一是杜海濤打算在婚禮上直播帶貨，讓沈夢辰不滿。

沈夢辰也曾在綜藝節目「女兒們的戀愛」中提起一段分手經歷，說兩人曾經經過了一場冷暴力，並且分手了長達三個月的時間，這個期間兩人從來沒有聯繫過。有網友表示，兩人從戀愛期間的各種曬恩愛，到現在的冷清低調，怕是感情已經生變。目前兩人尚未出面說明。

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