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趙露思、劉宇寧二搭被唱衰？ 粉絲憂她被他搶光彩

娛樂新聞組／即時報導
趙露思(右)和劉宇寧曾合作「長歌行」，如今確定二搭。(取材自微博)
趙露思(右)和劉宇寧曾合作「長歌行」，如今確定二搭。(取材自微博)

大陸人氣女星趙露思自從確定接演古裝新戲「珠簾玉幕」後，傳出幕後團隊大換血、找不到男主角等。近日，「珠簾玉幕」終於開機，男主角確定是劉宇寧，據悉，這是兩人繼「長歌行」後二搭，粉絲得知後有人雀躍，也有人不看好。

「珠簾玉幕」開機當天，趙露思和劉宇寧身穿大紅外套出席，還拿著紅包開心拍照，有眼尖粉絲發現兩人一起打開紅包袋，接著雙雙露出驚訝表情，劉宇寧還反覆確認紅包袋的東西，互相相當有趣。

據悉，趙露思已經超過半年沒拍戲，原以為她和劉宇寧在「長歌行」搭檔過，應該會獲得粉絲認可，沒想到劇組官宣後，受到極大爭議。

有網友指出，劉宇寧在「安樂傳」中明明飾演男二，但戲分暴增，甚至超越男女主角龔俊、迪麗熱巴，因此擔心趙露思的光芒會被掩蓋，紛紛質疑「珠簾玉幕」選角。

對此，劉宇寧曾在直播時回應接演男主角一事，表示他在被罵之前，根本都沒有聽過這個項目，會接演主要是去救場，結果還要被罵。

雖然趙露思和劉宇寧的合作再度遭到質疑，但趙露思在她的25歲生日音樂會上，劉宇寧大方送上花籃祝賀，顯示兩人之間並未產生流言蜚語或交惡。

「珠簾玉幕」改編自談天音的小說「崑山玉前傳」，故事描述初唐時期的少女「端午」（趙露思飾演），逃出採珠場，並在詩人「張晉然」的幫助下，加入行商燕子京（劉宇寧飾演）商隊，展開一連串的冒險故事。

迪麗熱巴 端午

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