假戲真做？許凱、景甜「樂遊原」彩排吻戲都真親

許凱、景甜合演「樂遊原」，戲中兩人CP感火花四射。(取材自微博)

許凱、景甜 合演的古裝劇「樂遊原」上演一幕幕相愛相殺的浪漫故事，完全不輸於同期的劇集「寧安如夢」及「以愛為營」，戲中兩人CP感火花四射，不僅各種吻戲連發甜到爆，就連只是試吻戲的花絮曝光，都被網友發現是真親，假戲真做之說不脛而走。

「樂遊原」改編自匪我思存的小說，講述鎮守邊關的皇孫李嶷（許凱飾）肩負重任，與隱藏真實身分的將軍獨女崔琳（景甜飾），各自有著家族勢力，彼此帶著軍隊，鬥智鬥力。「樂遊原」最大看點是男女主角千迴百轉地互虐。那麼到底有多虐？許凱直言，真的太虐了，其中一場拍了一個星期，自己也連續大哭、崩潰一個星期，乃至哭到眼睛也腫了一個星期。

在面對「寧安如夢」、「以愛為營」、「治癒系戀人」等流量大戲夾擊，「樂遊原」以黑馬之姿殺出重圍，平台追加了宣傳預算 ，許凱與景甜也頻頻合體上直播造勢，兩人戲裡虐戀情深，CP感都快溢出螢幕。

許凱演出「延禧攻略」富察傅恆後，人氣爆漲，去年底八卦 媒體曝光他與一名女子親密的牽手擁抱，還一起到了飯店，被疑在熱戀中，女方身分被指是一名小演員。他的私生活被經紀公司老闆于正緊盯著，現在都專注在拍戲，接著又將進組與田曦薇搭檔拍攝「子夜歸」。

而景甜在被前桌球奧運冠軍張繼科欺騙感情後，好不容易走了出來，眼下心思全放在工作，與張新成合作的新戲「待我醒來時」也即將開拍。