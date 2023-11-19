我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界周刊封面故事／政治犯父母 教我的4件事

領社安金別犯「4大錯」 否則恐少拿18萬福利

假戲真做？許凱、景甜「樂遊原」彩排吻戲都真親

娛樂新聞組／綜合報導
許凱、景甜合演「樂遊原」，戲中兩人CP感火花四射。(取材自微博)
許凱、景甜合演「樂遊原」，戲中兩人CP感火花四射。(取材自微博)

許凱、景甜合演的古裝劇「樂遊原」上演一幕幕相愛相殺的浪漫故事，完全不輸於同期的劇集「寧安如夢」及「以愛為營」，戲中兩人CP感火花四射，不僅各種吻戲連發甜到爆，就連只是試吻戲的花絮曝光，都被網友發現是真親，假戲真做之說不脛而走。

「樂遊原」改編自匪我思存的小說，講述鎮守邊關的皇孫李嶷（許凱飾）肩負重任，與隱藏真實身分的將軍獨女崔琳（景甜飾），各自有著家族勢力，彼此帶著軍隊，鬥智鬥力。「樂遊原」最大看點是男女主角千迴百轉地互虐。那麼到底有多虐？許凱直言，真的太虐了，其中一場拍了一個星期，自己也連續大哭、崩潰一個星期，乃至哭到眼睛也腫了一個星期。

在面對「寧安如夢」、「以愛為營」、「治癒系戀人」等流量大戲夾擊，「樂遊原」以黑馬之姿殺出重圍，平台追加了宣傳預算，許凱與景甜也頻頻合體上直播造勢，兩人戲裡虐戀情深，CP感都快溢出螢幕。

許凱演出「延禧攻略」富察傅恆後，人氣爆漲，去年底八卦媒體曝光他與一名女子親密的牽手擁抱，還一起到了飯店，被疑在熱戀中，女方身分被指是一名小演員。他的私生活被經紀公司老闆于正緊盯著，現在都專注在拍戲，接著又將進組與田曦薇搭檔拍攝「子夜歸」。

而景甜在被前桌球奧運冠軍張繼科欺騙感情後，好不容易走了出來，眼下心思全放在工作，與張新成合作的新戲「待我醒來時」也即將開拍。

景甜 預算 八卦

上一則

莎朗史東慧眼相中 拉F咖李奧納多熬出頭

下一則

張鈞甯喜事近了？ 導演柯汶利傳過了張媽媽那關

延伸閱讀

「主打一個真誠」 28歲許凱自爆：植過髮 現在看開了

「主打一個真誠」 28歲許凱自爆：植過髮 現在看開了
28歲就植髮？ 許凱認髮際線危機：現在看很開了…

28歲就植髮？ 許凱認髮際線危機：現在看很開了…
周海媚傳彩排暴怒、耍大牌 登台前被除名

周海媚傳彩排暴怒、耍大牌 登台前被除名
周海媚傳情緒失控、耍大牌… 惹怒主辦方 登台前「被除名」

周海媚傳情緒失控、耍大牌… 惹怒主辦方 登台前「被除名」

熱門新聞

劉學義曾被拍到和楊紫同吃一塊蛋糕。(取材自微博)

狗仔驚爆「楊紫已有男友」 網友點名這個男演員…

2023-11-15 21:35
劉亦菲(右)、彭冠英在「玫瑰故事」中的激吻戲吻出聲。(圖／摘自微博)

劉亦菲忘我唇舌激吻 吸吮聲太酥麻700萬人搶看

2023-11-16 09:42
孫儷（右）曬與陶昕然（左）合照秀好姊妹情。（取材自微博）

「聽到安陵容眼睛都亮了」…孫儷叫女兒起床就靠她

2023-11-11 08:00
趙露思在「後浪」中率性、不拘小節，可說是本色出演。(取材自微博)

趙露思入圍亞洲電視大獎最佳女主角 網友群嘲「演技爛」

2023-11-16 21:32
梁朝偉演出陳奕迅「社交恐懼癌」MV。圖／環球音樂提供

梁朝偉住日本20年 卻拒學日文親吐原因

2023-11-12 09:17
蔡少芬、張晉為兒子慶祝4歲生日。(取材自微博)

50歲蔡少芬曬4歲兒慶生照… 高齡產子曾被說蒼老、憔悴

2023-11-17 08:00

超人氣

更多 >
美國不正常？買賣房子付6%佣金 養300萬仲介商

美國不正常？買賣房子付6%佣金 養300萬仲介商
我走了不要造墓 奇美集團創辦人許文龍走完傳奇一生

我走了不要造墓 奇美集團創辦人許文龍走完傳奇一生
「捍衛戰士」光環褪色？37年後重看 竟發現一堆問題

「捍衛戰士」光環褪色？37年後重看 竟發現一堆問題
SpaceX「星艦」起飛8分鐘後失去聯繫 似乎已經爆炸

SpaceX「星艦」起飛8分鐘後失去聯繫 似乎已經爆炸
「外賣媛」擺拍送牛雜湯惹眾怒 當事網紅道歉：為流量冒充騎手

「外賣媛」擺拍送牛雜湯惹眾怒 當事網紅道歉：為流量冒充騎手