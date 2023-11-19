趙文卓拳拳到肉對決張偉麗 旋風腿擊中頭部？

趙文卓﹑張偉麗對打。（影片截圖）

中國武打明星趙文卓近來參與錄製綜藝節目「來者何人」，展現其雖已年過半百，但寶刀未老的真功夫。在最新一集節目預告中，他將與亞洲首位奪得UFC（終極格鬥冠軍戰）女子冠軍的張偉麗同台比武，讓不少網民高呼過癮、期待。

香港 01報導，從節目最新預告片可見，趙文卓和張偉麗兩人在舞台中央展現真功夫切磋，趙文卓拳腳並用，一招一式絲滑流暢，拳拳到肉，其使用旋風腿強而有力，更疑似踢到張偉麗的頭部。

不過，張偉麗也不遑多讓，其主打揮拳技術，拳擊動作非常之快，你一招我一招，兩位對打流暢，非常精彩。

報導指出，雖然只是預告，但已經讓不少網民大呼過癮，紛紛表示真實感強，高手過招就是精彩，「卓哥武打高手」、「一招一式都是專業」、「好能打」等，令大家相當期待正片。

除了和張偉麗對打，趙文卓也在節目中展現醉拳。眼見他扮醉時，時而快速揮拳，時而踢腿，又倒下起身等，一拳一腳相當厲害，整套動作行雲流水，一氣呵成完成，大家再次被其真功夫吸引，紛紛激讚。

趙文卓從小習武，並曾在多部影視作品中展現真功夫。在今次節目中，他還透過自身經驗同大家分享武術、功夫等。