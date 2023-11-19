我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界周刊封面故事／政治犯父母 教我的4件事

領社安金別犯「4大錯」 否則恐少拿18萬福利

「三級片皇帝」替緬甸詐騙集團首腦慶生 港演員認「為了錢沒辦法」

娛樂新聞組／綜合報導
曹查理道歉。（取材自微博）
曹查理道歉。（取材自微博）

最近網上流出一段多名香港明星為緬甸電信詐騙園區創始人白應蒼送上生日祝福的影片，其中還有昔日港片「三級片皇帝」曹查理。74歲的曹查理火速拍攝道歉影片，但也坦承為了賺錢和生活他沒辦法。

綜合媒體報導，在道歉影片中，曹查理哽咽提到，去年8月剛從國外回來，就收到經紀人給的小劇本，他看了那段台詞，覺得有點奇怪，很像是江湖人物對白，本來想要拒絕，但經紀人安撫：「沒事，很多明星都有拍啊。」他便點頭拍攝了祝福影片，但始終不知道是給誰使用。

如今影片引發爭議，曹查理才知道這段祝福是給詐騙集團首腦，因此拍攝影片向大眾說明，澄清自己根本不認識緬甸這群人，也已經封鎖了當時的經紀人。曹查理坦言，他回鄉後為了錢、為了生活，發生這種情形他也沒辦法，最後鄭重向大眾道歉，「請大家原諒我的行為」。

曹查理曾在一年內拍了40多部三級片的，受封「三級片皇帝」。他曾在苑瓊丹節目，大爆當年曾到南韓選妃。在港片的黃金年代裡，他接戲接到手軟，曾一個月便能入袋270萬港幣(約35萬美元)。照理曹查理的晚年應該高枕無憂才對，但如今74歲的曹查理不但沒有房產，一度為解決生計問題於各種夜場獻唱。

除了曹查理之外，給白應蒼的生日祝福影片中，還出現藝人曾志偉、黃一飛、杜旭東、侯耀華等人。據紅星新聞報導，其中一名藝人的經紀人透露，很多人私下都會找明星錄製影片，還有商家專門靠著這個賺錢，藝人礙於情面通常會配合，只把這件事當成一份工作，但根本不知道影片錄給誰。

曹查理(左)拍過不少香港電影。(取材自微博)
曹查理(左)拍過不少香港電影。(取材自微博)

詐騙集團 緬甸 香港

上一則

羽生結弦壓力大閃離 木村拓哉成為「有擔當」前例

下一則

全身被輾斷30根骨頭 鷹眼復健10個月後已能跑跳

延伸閱讀

替詐騙集團首腦慶生 港「三級片皇帝」道歉：為了錢沒辦法

替詐騙集團首腦慶生 港「三級片皇帝」道歉：為了錢沒辦法
活埋中國臥底警察…中怒破緬甸電詐明家族 頭目自殺3被逮

活埋中國臥底警察…中怒破緬甸電詐明家族 頭目自殺3被逮
內戰升溫 緬甸下令公務員和這種人準備服役

內戰升溫 緬甸下令公務員和這種人準備服役
才否認入股詐騙 曾志偉為緬北詐騙頭目兒慶生 畫面瘋傳

才否認入股詐騙 曾志偉為緬北詐騙頭目兒慶生 畫面瘋傳

熱門新聞

劉學義曾被拍到和楊紫同吃一塊蛋糕。(取材自微博)

狗仔驚爆「楊紫已有男友」 網友點名這個男演員…

2023-11-15 21:35
劉亦菲(右)、彭冠英在「玫瑰故事」中的激吻戲吻出聲。(圖／摘自微博)

劉亦菲忘我唇舌激吻 吸吮聲太酥麻700萬人搶看

2023-11-16 09:42
孫儷（右）曬與陶昕然（左）合照秀好姊妹情。（取材自微博）

「聽到安陵容眼睛都亮了」…孫儷叫女兒起床就靠她

2023-11-11 08:00
趙露思在「後浪」中率性、不拘小節，可說是本色出演。(取材自微博)

趙露思入圍亞洲電視大獎最佳女主角 網友群嘲「演技爛」

2023-11-16 21:32
梁朝偉演出陳奕迅「社交恐懼癌」MV。圖／環球音樂提供

梁朝偉住日本20年 卻拒學日文親吐原因

2023-11-12 09:17
蔡少芬、張晉為兒子慶祝4歲生日。(取材自微博)

50歲蔡少芬曬4歲兒慶生照… 高齡產子曾被說蒼老、憔悴

2023-11-17 08:00

超人氣

更多 >
美國不正常？買賣房子付6%佣金 養300萬仲介商

美國不正常？買賣房子付6%佣金 養300萬仲介商
我走了不要造墓 奇美集團創辦人許文龍走完傳奇一生

我走了不要造墓 奇美集團創辦人許文龍走完傳奇一生
「捍衛戰士」光環褪色？37年後重看 竟發現一堆問題

「捍衛戰士」光環褪色？37年後重看 竟發現一堆問題
SpaceX「星艦」起飛8分鐘後失去聯繫 似乎已經爆炸

SpaceX「星艦」起飛8分鐘後失去聯繫 似乎已經爆炸
「外賣媛」擺拍送牛雜湯惹眾怒 當事網紅道歉：為流量冒充騎手

「外賣媛」擺拍送牛雜湯惹眾怒 當事網紅道歉：為流量冒充騎手