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秦嵐說話像唐老鴨 醫生說聲帶受損治不好了

娛樂新聞組╱即時報導
秦嵐聲帶受損嚴重，嗓子宛如唐老鴨。(圖／Tiffany提供)
秦嵐聲帶受損嚴重，嗓子宛如唐老鴨。(圖／Tiffany提供)

大陸女星秦嵐因為聲帶受損嚴重，近日她出席活動，嗓子宛如唐老鴨的聲線聲，讓網友調侃她是「電音朵拉（Dora）」。她坦言受傷後很沮喪，醫生完全找不到致病原因，告訴她治不好，。

秦嵐近期加盟真人旅遊實境「花兒與少年」第五季，與迪麗熱巴、秦海璐、辛芷蕾、趙昭儀、王安宇、胡先煦組成旅行團前往沙烏地阿拉伯，節目片段曝光後，秦嵐的聲音引起關注。秦嵐先前證實倒嗓，工作室說她聲帶無法閉合，慢性咽炎多次復發，拍戲時必須隨身攜帶霧化器。

秦嵐在節目被辛芷蕾問到聲帶受損的狀況，她說，「正常聲帶是平衡開合，但我就是一邊很開一邊閉不了。」也坦言變成這樣後心情很難受，連醫生都找不到原因，告訴她無法治癒。

事實上，秦嵐過去受訪時曾透露2022年拍攝「傳家」時已經倒嗓，「有一天我到現場時，導演很驚訝她為何不說話，卻見她張開嘴說不出話。

秦嵐曾在「還珠格格3」中飾演溫柔賢淑的陳知畫打開知名度，被瓊瑤形容「天上一顆星，人間一滴淚」，之後出演「延禧攻略」飾演溫婉的富察皇后，被譽為「最美皇后」。現在秦嵐說話宛如自帶電音，網友們給她冠上「電音朵拉（Dora）」的封號，秦嵐也開始自稱電音朵拉。讓網友們直呼：「打破了當年一簾幽夢在我心中的形象」、「她一開口我就想笑哈哈哈」、「20年後因為電音朵拉我原諒了知畫」、「希望姐姐的嗓子快點好」。

迪麗熱巴 沙烏地阿拉伯

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