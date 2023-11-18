替詐騙集團首腦慶生 港「三級片皇帝」道歉：為了錢沒辦法

曹查理道歉。（取材自微博）

最近網路上流出一段多位香港 明星為電信詐騙園區創始人白應蒼送上生日祝福，其中還有昔日港片「三級片皇帝」曹查理。74歲的曹查理火速拍攝道歉影片，但也坦承為了賺錢和生活他沒辦法。

綜合媒體報導，曹查理替詐騙集團 送上祝福的影片在網上瘋傳，他親自出面道歉，他哽咽提到，去年8月剛從國外回來，就收到經紀人給的小劇本，他看了那段台詞，覺得有點奇怪，很像是江湖人物對白，本來想要拒絕，但經紀人安撫：「沒事，很多明星都有拍啊。」他便點頭拍攝了祝福影片，但始終不知道是給誰使用。

如今影片引發爭議，曹查理才知道這段祝福是給詐騙集團首腦，因此拍攝影片向大眾說明，澄清自己根本不認識緬甸 這群人，也已經封鎖了當時的經紀人。曹查理坦言，他回鄉後為了錢、為了生活，發生這種情形他也沒辦法，最後鄭重向大眾道歉，「請大家原諒我的行為」。

曹查理多次在三級片香港電影演出。(取材自微博)

曹查理曾在一年內拍了40多部三級片的，受封「三級片皇帝」。他曾在苑瓊丹節目，大爆當年曾到南韓選妃。在港片的黃金年代裡，他接戲接到手軟，曾一個月便能入袋270萬港幣(約35萬美元)。照理曹查理的晚年應該高枕無憂才對，但如今74歲的曹查理不但沒有房產，一度為解決生計問題於各種夜場獻唱。

綜合媒體報導，除了曹查理之外，給白應蒼的生日祝福影片中，還出現藝人曾志偉、黃一飛、杜旭東、侯耀華等人。據《紅星新聞》報導，其中一位藝人的經紀人透露，很多人私下都會找明星錄製影片，還有商家專門靠著這個賺錢，藝人礙於情面通常會配合，只把這件事當成一份工作，但根本不知道影片錄給誰。