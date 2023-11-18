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替詐騙集團首腦慶生 港「三級片皇帝」道歉：為了錢沒辦法

娛樂新聞組╱即時報導
曹查理道歉。（取材自微博）
曹查理道歉。（取材自微博）

最近網路上流出一段多位香港明星為電信詐騙園區創始人白應蒼送上生日祝福，其中還有昔日港片「三級片皇帝」曹查理。74歲的曹查理火速拍攝道歉影片，但也坦承為了賺錢和生活他沒辦法。

綜合媒體報導，曹查理替詐騙集團送上祝福的影片在網上瘋傳，他親自出面道歉，他哽咽提到，去年8月剛從國外回來，就收到經紀人給的小劇本，他看了那段台詞，覺得有點奇怪，很像是江湖人物對白，本來想要拒絕，但經紀人安撫：「沒事，很多明星都有拍啊。」他便點頭拍攝了祝福影片，但始終不知道是給誰使用。

如今影片引發爭議，曹查理才知道這段祝福是給詐騙集團首腦，因此拍攝影片向大眾說明，澄清自己根本不認識緬甸這群人，也已經封鎖了當時的經紀人。曹查理坦言，他回鄉後為了錢、為了生活，發生這種情形他也沒辦法，最後鄭重向大眾道歉，「請大家原諒我的行為」。

曹查理多次在三級片香港電影演出。(取材自微博)
曹查理多次在三級片香港電影演出。(取材自微博)

曹查理曾在一年內拍了40多部三級片的，受封「三級片皇帝」。他曾在苑瓊丹節目，大爆當年曾到南韓選妃。在港片的黃金年代裡，他接戲接到手軟，曾一個月便能入袋270萬港幣(約35萬美元)。照理曹查理的晚年應該高枕無憂才對，但如今74歲的曹查理不但沒有房產，一度為解決生計問題於各種夜場獻唱。

綜合媒體報導，除了曹查理之外，給白應蒼的生日祝福影片中，還出現藝人曾志偉、黃一飛、杜旭東、侯耀華等人。據《紅星新聞》報導，其中一位藝人的經紀人透露，很多人私下都會找明星錄製影片，還有商家專門靠著這個賺錢，藝人礙於情面通常會配合，只把這件事當成一份工作，但根本不知道影片錄給誰。

曹查理多次在三級片香港電影演出。(取材自微博)
曹查理多次在三級片香港電影演出。(取材自微博)

詐騙集團 緬甸 香港

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