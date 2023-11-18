楊冪取名藏寓意 竟和數學有關 網友讚嘆：好有學問

楊冪名字中的「冪」字相當少見，不少人初看還唸不出來或唸錯。（取材自微博）

中國演員楊冪 名字中的「冪」字相當少見，有人初看還唸不出來或唸錯。為何會取如此罕見的漢字呢？事實上，楊冪為本名，她曾在節目上分享自己名字的由來，讓觀眾不禁讚嘆「這個名字好有學問，還能扯上數學」。

綜合媒體報導楊冪曾在節目中分享名字的由來，她說，爸爸和媽媽都姓楊，加上自己，恰巧是「一家3口」都姓楊，因此便取了「冪」這個字。

據報導，在數學領域中，「冪」是指同一數自乘若干次的乘方，例如： 2自乘四次，就是2的四次冪。楊冪，單名一個冪字，冪代表著就是「楊」的三次方。爸爸用心取名，也順利為女兒帶來好運。

其實楊冪家人個個出身不凡，爸爸擔任警察，媽媽、爺爺、奶奶都是老師，伯父楊曉京是清華大學的教授。據了解，楊曉京曾在課堂上調侃姪女楊冪：「我一個親戚的孩子，小時候會讓我輔導功課，數學就特別差，腦子太笨、學不會數學，只能去演戲了。」