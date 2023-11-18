網友地鐵捕獲「口罩美女」朝聖五月天演唱會 金馬影后發文認了

網友就在網上透露搭地鐵時看到一位口罩美女很眼熟，發現對方竟是金馬影后馬思純，而馬思純事後已發文認證。（取材自微博）

五月天近來在中國舉辦演唱會，日前到了上海站，大批朝聖歌迷中也包括了藝人，有網友就在網上透露搭地鐵 時看到一位口罩 美女很眼熟，發現對方竟是金馬影后馬思純，而馬思純事後已發文認證，透露她就是要搭地鐵去看五月天演唱會。

一名網友於網上發文，表示下班搭地鐵一低頭發現一位口罩美女，而他多看了幾眼後覺得越看越眼熟，居然是馬思純。網友表示馬思純和他同站下車，讚對方「好瘦好米（美）啊！」更稱可以去買彩票了。

而馬思純17日晚間發文認證網友所言屬實，還謝對方把她拍得挺好看。而因為事件上了熱搜，她透露五月天看到熱搜後還請朋友轉達謝意，感謝馬思純綠色出行看演唱會。馬思純也呼籲：「大家也可以多多綠色，還不堵車。」最後不忘引用阿信的話「長大之後，認輸之前，都是青春。」，有感而發道：「我以為聽五月天是回看我的青春，但現在我知道，我正青春。」