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蔡少芬曬兒慶生照 網誇「和爸一個樣」

娛樂新聞組／綜合報導
蔡少芬(左)、張晉分享為兒子慶生的照片。(取材自微博)
蔡少芬(左)、張晉分享為兒子慶生的照片。(取材自微博)

港星蔡少芬日前在社交平台曬出為4歲兒子張樂兒慶生的照片，引發網友關注。不少網友震驚表示，「蔡少芬50歲了，兒子才4歲？」也有眼尖網友發現，4歲的張樂兒和爸爸張晉簡直是一個模子刻出來的。

從蔡少芬曬出的慶生照中可見，生日現場有兩個可愛的卡通蛋糕，張樂兒依偎在父母懷中，笑得十分可愛。蔡少芬並留言，「不知不覺和你已經一起四年了。看見你平安、健康的成長，就是父母最大的安慰，願你繼續用愛去感受世界的真善美。」

蔡少芬還曬出兒子在迪士尼玩耍的畫面，逗趣表情贏得網友一片稱讚。還有網友發現，張樂兒跟爸爸張晉不論臉型、五官幾乎都一模一樣，直呼「神基因」

據悉，蔡少芬38歲時生下大女兒，40歲生了二女兒，直到2019年，她以46歲的高齡宣布懷上三胎，同年11月15日生下了兒子。

蔡少芬高齡產子後，不只一次因為模樣憔悴、蒼老成為話題，後來她在受訪時透露，自己10年來沒有睡過完整一覺。她說，他通常5點半就會起床為孩子做早餐，也曾因為兒子黏著她不放，就抱著兒子炒菜，多年來幾乎沒有放鬆的時間。

不過，也有網友說，這是「高齡產婦的幸福生活」。

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