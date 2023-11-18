我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張忠謀再稱晶片全球化已死 美國520億晶片補貼法案「浪費」

加州居民荷包再縮水 PG&E電費、天然氣明年雙漲

Baby遭封殺後首曝光 「臉凹」登封面被嫌老

娛樂新聞組／綜合報導
Angelababy封面照造型與過去落差甚大。(取材自微博)
Angelababy封面照造型與過去落差甚大。(取材自微博)

女星Angelababy（楊穎）被拍到在巴黎觀賞南韓女團BLACKPINK成員Lisa「瘋馬秀」演出，引發中國網友強烈批評，因而遭到官方軟性封殺，她和張嘉倪多個社群帳號均處於禁言狀態，不過她很快地將發展瞄準海外。11月的新加坡版時尚雜誌《GRAZIA》便是由Angelababy擔任封面人物，只是封面照傳到微博後，網友大酸她的造型「面目全非」、「一夕之間老了10歲」。

綜合媒體報導，《GRAZIA》介紹Angelababy是時代當下的焦點女性，只見她戴著墨鏡、配上碩大金耳環登上封面。官方發出的照片中，Angelababy雙頰明顯凹陷，墨鏡也遮擋不住眼部的皺紋及蒼老的狀態，另外有幾張全身照更是瘦成皮包骨。

照片一出，Angelababy又遭網友批評：「眼睛都哭凹陷了」、「這張說50歲都有人信」、「面目全非，一下子老了10歲」。其實如果看其他照片，Angelababy只是臉頰消瘦較為明顯。

Angelababy除了遭到禁言，她已經連續出演10年的綜藝《奔跑吧》最新一季節目，宣傳照有李晨、鄭愷、沙溢、白鹿、周深、范丞丞、宋雨琦、「時代少年團」張真源等人，就是獨缺了Angelababy，也引發網友討論，「圖文都沒有Angelababy，看來確實徹底涼了」。

此外，年末一向是各大盛典舉行的時期，再加上電視台的跨年晚會，往年Angelababy都是紅毯、活動常客，如今黯然消失損失很慘重，不過，看來她很快地將發展瞄準海外。

Angelababy其餘時尚造型並不如封面照憔悴。（取材自微博）
Angelababy其餘時尚造型並不如封面照憔悴。（取材自微博）
Angelababy因被爆出觀看瘋馬秀，驚傳被封殺。(取材自微博)
Angelababy因被爆出觀看瘋馬秀，驚傳被封殺。(取材自微博)

Angelababy 新加坡 微博

上一則

遭布蘭妮復仇搞到眾叛親離 賈斯汀不忍了要開戰

下一則

網友地鐵捕獲「口罩美女」朝聖五月天演唱會 金馬影后發文認了

延伸閱讀

Angelababy遭封殺近照眼凹曝光 遭酸：一夕老了10歲

Angelababy遭封殺近照眼凹曝光 遭酸：一夕老了10歲
楊穎拋售豪宅 賠違約金?賣慘?另謀出路?

楊穎拋售豪宅 賠違約金?賣慘?另謀出路?
楊穎要拋售5億豪宅賠違約金？ 賣慘還是想另謀出路

楊穎要拋售5億豪宅賠違約金？ 賣慘還是想另謀出路
「奔跑吧」沒她的名 網：Baby真的涼了

「奔跑吧」沒她的名 網：Baby真的涼了

熱門新聞

劉學義曾被拍到和楊紫同吃一塊蛋糕。(取材自微博)

狗仔驚爆「楊紫已有男友」 網友點名這個男演員…

2023-11-15 21:35
劉亦菲(右)、彭冠英在「玫瑰故事」中的激吻戲吻出聲。(圖／摘自微博)

劉亦菲忘我唇舌激吻 吸吮聲太酥麻700萬人搶看

2023-11-16 09:42
孫儷（右）曬與陶昕然（左）合照秀好姊妹情。（取材自微博）

「聽到安陵容眼睛都亮了」…孫儷叫女兒起床就靠她

2023-11-11 08:00
梁朝偉演出陳奕迅「社交恐懼癌」MV。圖／環球音樂提供

梁朝偉住日本20年 卻拒學日文親吐原因

2023-11-12 09:17
趙露思在「後浪」中率性、不拘小節，可說是本色出演。(取材自微博)

趙露思入圍亞洲電視大獎最佳女主角 網友群嘲「演技爛」

2023-11-16 21:32
楊紫瓊成為法國知名品牌全球大使，卻引發爭議。（取材自Instagram）

金獎影后楊紫瓊官宣新身分 遭網砲轟「對你太失望」

2023-11-10 20:57

超人氣

更多 >
洛杉磯華人行車紀錄器意外拍到Rain一家 畫面美得像韓劇

洛杉磯華人行車紀錄器意外拍到Rain一家 畫面美得像韓劇
不掃落葉運動漸受歡迎 但兩個地方還是得掃

不掃落葉運動漸受歡迎 但兩個地方還是得掃
困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了

困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了
中美元首峰會談了什麼？紐時：習近平怨被描繪成惡棍、美方卡晶片

中美元首峰會談了什麼？紐時：習近平怨被描繪成惡棍、美方卡晶片
3星座發脾氣最傷人：牡羊軟硬不吃不理性 這星座只想顧自尊

3星座發脾氣最傷人：牡羊軟硬不吃不理性 這星座只想顧自尊