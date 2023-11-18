我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張忠謀再稱晶片全球化已死 美國520億晶片補貼法案「浪費」

加州居民荷包再縮水 PG&E電費、天然氣明年雙漲

金馬影后戴口罩搭地鐵 「眼睛好亮」被認出

娛樂新聞組╱即時報導
馬思純戴口罩搭地鐵還是被認出來。(取材自微博)
馬思純戴口罩搭地鐵還是被認出來。(取材自微博)

大陸女星馬思純2016年和周冬雨憑藉著電影「七月與安生」，一同奪下金馬影后，是金馬獎首次有雙影后誕生，人氣跟聲勢因此暴漲。近日有網友發文透露巧遇馬思純，誇她水汪汪大眼，馬思純也回應，原來她去朝聖五月天演唱會，還誇網友「把我拍得挺好看」。。

馬思純近年飽受心理疾病所苦，一度停工休養，加上身材忽胖忽瘦，引起關注。小紅書網友日前PO文，表示自己下班搭地鐵時，發現有個戴口罩的美女「眼睛好亮好好看」，自己看了好幾次後，發現對方很眼熟，才驚覺口罩美女是馬思純。

有網友發文透露巧遇馬思純，表示下班搭地鐵時，看到一個戴口罩的美女，「眼睛好亮好好看」，多看幾次後覺得眼熟，原來是馬思純本人，且兩人還在同一站下車，「本人真的好瘦啊，沒想到偶遇這件事也能輪到我了，今天應該刮個彩票」。網友紛留言「狀態又回來了真好」、「現在的她眼裡有光」、「眼睛太好看了！皮膚也好好」、「口罩都遮不住的漂亮」。

馬思純也在微博發文，透露自己是去看五月天的演唱會，「五月天今天看到我的熱搜，讓朋友轉達說感謝我綠色出行去看演唱會，大家也可以多多綠色，還不堵車。」她也附上網友拍的照片，笑說：「當然，也感謝這位悄悄拍我的網友，主要你的確把我拍得挺好看。」

口罩 地鐵 小紅書

上一則

羽生結弦心酸離婚 網提當年木村拓哉結婚讚「她」心臟大顆

延伸閱讀

梁詠琪突落淚 下台親曝原因惹心疼

梁詠琪突落淚 下台親曝原因惹心疼
黎明演唱會 女粉拿手燈唱跳 擊中前面歌迷頭部濺血

黎明演唱會 女粉拿手燈唱跳 擊中前面歌迷頭部濺血
SHiNE 妍亮慈善演唱會+各界捐助 獲20萬善款

SHiNE 妍亮慈善演唱會+各界捐助 獲20萬善款
貧困生花1500元看演唱會 中山大學：停發助學金

貧困生花1500元看演唱會 中山大學：停發助學金

熱門新聞

劉學義曾被拍到和楊紫同吃一塊蛋糕。(取材自微博)

狗仔驚爆「楊紫已有男友」 網友點名這個男演員…

2023-11-15 21:35
劉亦菲(右)、彭冠英在「玫瑰故事」中的激吻戲吻出聲。(圖／摘自微博)

劉亦菲忘我唇舌激吻 吸吮聲太酥麻700萬人搶看

2023-11-16 09:42
孫儷（右）曬與陶昕然（左）合照秀好姊妹情。（取材自微博）

「聽到安陵容眼睛都亮了」…孫儷叫女兒起床就靠她

2023-11-11 08:00
梁朝偉演出陳奕迅「社交恐懼癌」MV。圖／環球音樂提供

梁朝偉住日本20年 卻拒學日文親吐原因

2023-11-12 09:17
趙露思在「後浪」中率性、不拘小節，可說是本色出演。(取材自微博)

趙露思入圍亞洲電視大獎最佳女主角 網友群嘲「演技爛」

2023-11-16 21:32
楊紫瓊成為法國知名品牌全球大使，卻引發爭議。（取材自Instagram）

金獎影后楊紫瓊官宣新身分 遭網砲轟「對你太失望」

2023-11-10 20:57

超人氣

更多 >
3星座發脾氣最傷人：牡羊軟硬不吃不理性 這星座只想顧自尊

3星座發脾氣最傷人：牡羊軟硬不吃不理性 這星座只想顧自尊
不掃落葉運動漸受歡迎 但兩個地方還是得掃

不掃落葉運動漸受歡迎 但兩個地方還是得掃
困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了

困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了
再撐一下…「3生肖」本月底順利翻身 貴人相助機遇多

再撐一下…「3生肖」本月底順利翻身 貴人相助機遇多
一個人搭郵輪？你得多付費

一個人搭郵輪？你得多付費