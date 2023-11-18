金馬影后戴口罩搭地鐵 「眼睛好亮」被認出

馬思純戴口罩搭地鐵還是被認出來。(取材自微博)

大陸女星馬思純2016年和周冬雨憑藉著電影「七月與安生」，一同奪下金馬影后，是金馬獎首次有雙影后誕生，人氣跟聲勢因此暴漲。近日有網友發文透露巧遇馬思純，誇她水汪汪大眼，馬思純也回應，原來她去朝聖五月天演唱會，還誇網友「把我拍得挺好看」。。

馬思純近年飽受心理疾病所苦，一度停工休養，加上身材忽胖忽瘦，引起關注。小紅書 網友日前PO文，表示自己下班搭地鐵 時，發現有個戴口罩 的美女「眼睛好亮好好看」，自己看了好幾次後，發現對方很眼熟，才驚覺口罩美女是馬思純。

有網友發文透露巧遇馬思純，表示下班搭地鐵時，看到一個戴口罩的美女，「眼睛好亮好好看」，多看幾次後覺得眼熟，原來是馬思純本人，且兩人還在同一站下車，「本人真的好瘦啊，沒想到偶遇這件事也能輪到我了，今天應該刮個彩票」。網友紛留言「狀態又回來了真好」、「現在的她眼裡有光」、「眼睛太好看了！皮膚也好好」、「口罩都遮不住的漂亮」。

馬思純也在微博發文，透露自己是去看五月天的演唱會，「五月天今天看到我的熱搜，讓朋友轉達說感謝我綠色出行去看演唱會，大家也可以多多綠色，還不堵車。」她也附上網友拍的照片，笑說：「當然，也感謝這位悄悄拍我的網友，主要你的確把我拍得挺好看。」