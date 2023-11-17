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Angelababy遭封殺近照眼凹曝光 遭酸：一夕老了10歲

娛樂新聞組╱即時報導
Angelababy封面照造型與過去落差甚大。(取材自微博)
Angelababy封面照造型與過去落差甚大。(取材自微博)

女星Angelababy（楊穎）被拍到在巴黎觀賞南韓女團BLACKPINK成員Lisa「瘋馬秀」演出，引發中國網友強烈批評，因而遭到官方軟性封殺，她和張嘉倪多個社群帳號均處於禁言狀態，不過她很快地將發展瞄準海外。11月的新加坡時尚雜誌《GRAZIA》便是由Angelababy擔任封面人物，只是封面照傳到微博後，網友的反應「面目全非」、「一夕之間老了10歲」。

Angelababy因被爆出觀看瘋馬秀，驚傳被封殺。(取材自微博)
Angelababy因被爆出觀看瘋馬秀，驚傳被封殺。(取材自微博)

綜合媒體報導，《GRAZIA》介紹Angelababy是時代當下的焦點女性，並且她還會分享旅行經驗，以及這些經歷影響了她對世界以及與時尚的關係。有關封面造型，她帶著墨鏡、並難得戴上粗大金耳環。官方發出的照片中，Angelababy雙頰明顯凹陷，墨鏡也遮擋不住眼部的皺紋及蒼老的狀態，另外有幾張全身照更是瘦成皮包骨。

Angelababy其餘時尚造型並不如封面照憔悴。（取材自微博）
Angelababy其餘時尚造型並不如封面照憔悴。（取材自微博）

照片一出，Angelababy又遭網友批評：「眼睛都哭凹陷了」、「這張說50歲都有人信」、「面目全非，一下子老了10歲」。其實如果看其他照片，Angelababy只是臉頰消瘦較為明顯。

Angelababy除了遭到禁言，她已經連續出演10年的綜藝《奔跑吧》最新一季節目，宣傳照有李晨、鄭愷、沙溢、白鹿、周深、范丞丞、宋雨琦、「時代少年團」張真源等人，就是獨缺了Angelababy，也引發網友討論，「圖文都沒有Angelababy，看來確實徹底涼了」。此外年末一向是各大盛典舉行的時期，再加上電視台的跨年晚會，往年她都是紅毯、活動常客，如今黯然消失損失很慘重，不過她很快地將發展瞄準海外。

Angelababy 時尚 新加坡

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