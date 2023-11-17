李連杰昔為利智離婚 傳被女兒罵「不配當爹」首回真相

李連杰與老婆利智、兩個女兒一家合照。 （取材自李連杰Instagram）

李連杰 16日出席「超越生死」心靈講座，他一開場便幽默自嘲「我還沒死」，他笑說，有網友虧他「死了那麼多次都沒死」，但其實最近25年來，他都在潛心學習佛法，他17日則接受「TVBS」專訪，提到網路上瘋傳李連杰再婚後，與前妻女兒李思關係鬧翻，還被罵「不配當爹」，他首度破除謠言，表示女兒不堪其擾，甚至會向他抱怨：「我根本沒有罵爸爸」，李連杰也早就看開，對不實傳言不以為意。

李連杰表示，女兒過去總是生氣的向他抱怨：「我根本沒有罵爸爸，為什麼大家都拿我的照片說我罵人。」但李連杰笑說，在幾年之後女兒們也懂得思考全想開了，「其實世界上的每個地方都有自己的規則，像是大麻 ，很多地方都合法，但有些地方就是非法的，這就是秩序和規則」。

此外，李連杰也提及自己與利智所生的小女兒Jada，曾經飽受憂鬱症 之苦，他透露，自己當時非常焦慮，「我記得她13歲時最嚴重，我那時候非常焦慮，無法感受她的痛苦，也不知道怎麼幫助她，害怕她隨時會想不開」。李連杰更坦言自己的過錯：「我以前犯了錯，因為當時我沒有很重視這個問題，後來我向女兒道歉，坐下來與跟她做朋友開始交流，去聆聽、了解她。」