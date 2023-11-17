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戲說從頭／周也甜搭檀健次 用聲音打造浪漫愛戀

娛樂新聞組╱綜合報導
周也(左)與檀健次搭檔演出甜寵劇「很想很想你」。(取材自微博)
周也(左)與檀健次搭檔演出甜寵劇「很想很想你」。(取材自微博)

大陸25歲小花周也，出道後因清純甜美外貌，被讚是小章子怡，除了外型亮眼，演技亦出色，接連獲邀演出電影「少年的你」、古裝劇「護心」、「為有暗香來」，近日又有新劇推出，跟檀健次合作新劇「很想很想你」，上演一幕幕浪漫愛戀，讓人十分期待。

新快報報導，「很想很想你」改編自作家「墨寶非寶」的同名小說，將於月底開播，故事講述大學生顧聲（周也飾）最大的心願就是和知名配音員莫青成（檀健次飾）合作，但這個願望顧聲從沒跟任何人説起。莫青成十年前和好友一起創辦了完美配音組，為配音獻出了最大熱情，但他畢業後卻選擇告別配音圈，成為一名心內科醫生，專注於治病救人。

劇中，檀健次飾演沉穩溫和且有點腹黑的男主角莫青成，擁有雙面身分，人前是救死扶傷的醫生，人後是擁有百萬級粉絲的配音大神。周也扮演的顧聲是位軟萌慢熱的大學生，雖然是一個「古風圈小透明」，但對古風歌曲創作有著自己的堅持和熱愛。

作為一部現代甜寵劇，「很想很想你」聚焦Z時代人群的多元圈層文化，以配音、國風、美食、甜戀作為核心元素，劇中不僅有讓人食指大動的美食，男女主角的愛情也在美食的香氣中逐漸升溫。

此外，劇集將帶領觀眾一同遊歷桂林陽朔、千島湖等秀麗風景，同時劇中對配音、古風等多圈層文化也有描摹。

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