才求婚小13歲女友 唐禹哲爆有11歲私生子

才求婚成功的唐禹哲，爆出有個11歲的私生子。(取材自微博)

台灣39歲男星唐禹哲因陸綜「披荊斬棘3」再度受到關注，他日前在節目上公開向小他13歲混血女友蘇小軒求婚成功，甜喊對方是「我的女孩」；不料近日卻爆出唐禹哲早有私生子，他則大方回應，「確實與前女友有一子，兒子已經11歲，目前跟前女友同住」，震驚外界。

唐禹哲表示：「 11年前我跟當時的女朋友在未婚的狀況下孕育了一個孩子，我們共同討論後決定把他生下來一起撫養，小孩非常可愛，也很聰明善良。但幾年前雙方決定分手，未來則共同撫養孩子。」

為何跟前女友分手？唐禹哲說：「其實是在相處過程中慢慢發現性格不合適，我也有自己的問題，當時做的也不夠好，所以最後選擇分開，但是作為小孩的爸爸，我對他的愛不會有任何改變。」

他表示如果在內地工作，就透過微信 和孩子聯繫，工作完成回到台北後，也會在有空時帶孩子去玩、吃東西，「因為第一次當父親，很多方面做的可能不夠完美，但我會繼續努力學習成為一個更合格的父親。」

他也表示現任女友蘇小軒都知情，「在相處一段時間，互相有好感之後其實有跟她坦白過這件事情，當然她也需要時間去消化，但是後來在經過更多的相處和溝通後還是決定在一起，所以其實我也很感謝她。」

唐禹哲現在的未婚妻蘇小軒背景驚人，是和泰興業董事千金。唐禹哲求婚成功後在微博 發文：「很感謝能在我39歲的這一年，擁有了對的人，更收穫了我人生中這麼重要的一幫兄弟，謝謝有你們陪在我身邊，給我鼓勵和勇氣，見證我人生中最重要的時刻，我愛你們！也感謝一路走來不管我身處何處，一直不離不棄陪著我的粉絲們。我們一定會帶著所有人的祝福一直走下去！」