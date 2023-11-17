談嫁入豪門 奚夢瑤自認「嫁給愛情」

奚夢瑤(右)合體何猷君，在綜藝上大談婚後心路歷程。(取材自微博)

大陸超模兼藝人奚夢瑤2019年嫁給賭王何鴻燊四房之子何猷君，婚後兩人陸續生下一子一女，湊成一個「好」字。近日，奚夢瑤上綜藝談到與何猷君結婚的心路歷程， 「我現在的生活就是我想過的，我想要的，以及我是嫁給愛情」。一番談話羨煞不少網友。

奚夢瑤與何猷君近日參加真人秀綜藝「愛的修學旅行」，節目中何猷君透露，第一次帶奚夢瑤見家長前，媽媽梁安琪就已經問過上海的朋友，做起背景調查；而奚夢瑤那天陪梁安琪打了一圈麻將，獲得有耐性、情商高的評價。

奚夢瑤則說，結婚後很有意思、很開心，「婚後我又收穫了另一個風格的媽媽，而且我特別喜歡我們家庭旅行，在大家庭你可以看到很多不同的意見、不一樣的人，這種感覺很有意思」。

奚夢瑤還回應何猷君，「我們這一路走來，都為彼此斬妖除魔，也有保護到對方，也有支持到對方」、「我現在的生活就是我想過的，我想要的，以及我是嫁給愛情」。

對此，網友紛紛表示「奚夢瑤比想像中的要清醒很多」、「看來兩個人感情不錯」。

據悉，奚夢瑤比何猷君大六歲，當初兩人戀愛消息傳出時，一度不被看好。而何猷君雖曾多次被奚夢瑤拒絕，但最後靠著一顆真心終於打動奚夢瑤。