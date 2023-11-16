才否認入股詐騙 曾志偉為緬北詐騙頭目兒慶生 畫面瘋傳

曾志偉。(取材自微博)

70歲港星曾志偉今年9月驚傳赴台灣為動脈瘤住院動刀，結果日前又傳出他涉嫌入股緬北詐騙集團 ，被警方帶走調查，引起軒然大波，有媒體向香港 警方公共關係科工作人員查證後，確認消息是假的，嚴正闢謠。沒想到一波未平一波又起，最近網路上又傳出一部「多位明星給緬北四大家族白所成之子白應蒼慶生」影片，而曾志偉也在其中。

曾志偉近日常捲入眾多負面新聞。(本報資料照片)

在這段微博瘋傳的影片中，只見在白應蒼的30歲生日宴會上，大螢幕正播放著一段影片，港星曾志偉、黃一飛在影片中直呼白應蒼大名，並齊聲說道：「在這裡我祝白應蒼生日快樂，鵬程萬里！」不只是曾志偉、黃一飛，也還有多位中國網紅都出現在影片中。

不過根據「紅星新聞」報導，媒體詢問出現在影片中的兩位明星經紀人，其中一人表示不知道曾錄製過這段影片，還稱該藝人「不會給這樣的人錄的」；另一位經紀人則說，這是多年前錄製的畫面，當時不知道祝福的對象是誰，也不認識白應蒼。

至於白應蒼其實大有來頭，他是白所成的二兒子，是緬甸 果敢民兵大隊大隊長、財政局副局長、百勝集團（百勝賭場）總經理、蒼勝科技電詐園區創辦人。據中國媒體報導，緬甸果敢自治區老街被中國「四大家族」控制博弈產業、房地產業等領域。