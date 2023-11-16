「爆裂點」虐心又虐身 張家輝叫苦連連

「爆裂點」導演林超賢(右)合影主演張家輝。(取材自微博)

張家輝、陳偉霆、梁洛施等主演的動作片「爆裂點」日昨發布「臨界點」版海報，影片不僅延續了林超賢導演以往影片極具衝擊力的影像風格與爆裂氣質，更將故事的曲折與全員「瘋化」做到了極致。

新快報報導，電影「爆裂點」講述了緝毒總督察李振邦（張家輝飾）和臥底警員江銘（陳偉霆飾）秘密執行追捕毒販計畫，無奈遭遇險境，江銘被迫遊走黑白邊緣，逐漸失控。為堅守底線，昔日隊友互生殺意。猜忌、憤怒、瘋狂、失望……，全員喪失理智，瀕臨崩潰邊緣。身為華語動作犯罪電影代表人物，電影「爆裂點」是林超賢導演時隔九年重新涉足香港 警匪動作題材。影片不僅延續林超賢導演一直以來的警匪動作電影風格，這次更是做到極致，力求動作夠硬核，場面夠震撼，角色夠抓人，可謂虐心又虐身，就連第六次合作的老搭檔張家輝也叫苦連連，「不來了，真的不來了。」

影片日昨發布「臨界點」版海報，張家輝、陳偉霆、梁洛施、譚俊彥四人特寫鏡頭，緊鎖的眉頭與決絕的眼神背後隱藏著令他們「瘋化」的「爆裂點」——張家輝飾演的緝毒總督察李振邦臉上掛彩，目光如炬，彷彿在訴說著「任何邪惡都將繩之以法」的堅定決心；飾演臥底警員江銘的陳偉霆則挑眉指峰，白髮寸頭造型令人耳目一新，俯拍角度壓迫感十足，更加印證了此角色在黑白邊緣遊走的複雜性；而不施粉黛的梁洛施情緒激動，在暴突的血管與絕望的眼淚襯托下，一個堅韌的女性形象「躍然影上」 ；老謀深算的譚俊彥滿臉汗水，眼睛布滿血絲，忿忿的表情透露出不屑與狠勁，令人對他的角色是正是邪產生了疑問。

「避無可避！退無可退！忍無可忍！失無可失！」據悉，片中四大角色都彷彿都面臨人生重要抉擇，而海報中每句文案背後都是一段無可奈何的絕境逢生。「避無可避」的緝毒總督察李振邦（張家輝 飾）一邊是毫無人性的毒販，一邊是「相愛相殺」的手足，無法逃避，只能以命搏命。「退無可退」的臥底警員江銘（陳偉霆 飾），在黑白面前苦苦掙扎，沒有退路只能向前。而「忍無可忍」的梁洛施與「失無可失」的譚俊彥，更透出無奈與困境。四人皆「狠」，也都站在理智的邊緣，隨時點火就著。