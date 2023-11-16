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陳法拉捧義大利白色瓷磚獨一無二 網：公厠常用啊

娛樂新聞組／綜合報導
陳法拉介紹的「獨一無二」義大利瓷磚被吐槽。（視頻截圖）
陳法拉介紹的「獨一無二」義大利瓷磚被吐槽。（視頻截圖）

華裔小姐亞軍出道的香港女星陳法拉形象高貴，經常出席各品牌活動，日前她帶大家參觀一間義大利皮具店，並介紹店內裝潢，她特別介紹自己最喜歡的是店內的白色瓷磚，「每一塊都是獨一無二」；不過網友吐槽，「不就是公廁常用的白色瓷磚」！

華裔小姐亞軍出道的陳法拉形象高貴。（取材自微博）
華裔小姐亞軍出道的陳法拉形象高貴。（取材自微博）

香港01報導，陳法拉在影片中介紹一家義大利皮具店，特別指出店內裝飾的瓷磚，「這些磚從義大利運來，每一塊都是獨一無二的磚，所以很有義大利小鎮感覺。」網友一看那些白色瓷磚，立刻感到有種非常熟悉的感覺，因為它們是中國公廁、洗手間和廚房最常用的方形白色瓷磚。

有網友更貼出自家廚房的照片，讓大家看看他的「義大利品味」，也有些留言是說：「這個磚在中國不是廚房就是浴室」、「義大利磚就跟我家的磚一樣」、「廣東佛山出口義大利」、「這種磚我們都是用來貼在公共衛生間的」。

41歲陳法拉早年以國際華裔小姐競選亞軍頭銜出道，曾被封為學霸女神，在香港演出不少電視劇。兩年前在國際大片「尚氣與十環幫傳奇」中演出「尚氣」的媽、梁朝偉老婆「映麗」一角打進好萊塢，私生活方面她有兩段婚姻。

2007年她嫁給卡拉OK集團Neway太子爺薛世恒，婚姻維持了六年，2019年梅開二度，嫁給交往三年法籍男友Emmanuel。

義大利 香港 尚氣

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