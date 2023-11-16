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「最美白娘子」70歲慶生照曝光 美貌太凍齡 「比醫美還扯」

記者陳建嘉／即時報導
趙雅芝最近又因凍齡美貌再紅一波。（取材自微博）
趙雅芝最近又因凍齡美貌再紅一波。（取材自微博）

華人娛樂圈的「美魔女」代表趙雅芝，演過「上海灘」、「倚天屠龍記」，1992年在「新白娘子傳奇」飾演的白娘子「白素貞」成了經典角色，她人氣依舊，最近又因凍齡美貌再紅一波，隨著剛滿70歲，慶生照為之曝光，她一身紅裙姿態優雅，讓網友誇「美了一輩子」、「連醫美都達不到的等級」。

趙雅芝正值11月15日生日，她在微博上分享一組圖片，表示「收到了大家充滿溫暖的祝福！也祝大家喜樂安康、幸福美滿」，趙雅芝一身紅裙，頭戴精緻皇冠，捧著花朵造型的生日蛋糕，其他照片也顯示生日宴會上來了許多人，無比熱鬧。

許多網友紛紛表示，「這哪裡看得出已經70歲了，是美了一輩子的白娘子啊！」、「我不相信有70歲，誰來說我也不信，這狀態也太好了吧」、「凍齡女神啊好年輕啊狀態真好」、「歲月從不敗美人，還是這麼美」、「我都比她像70」、「20歲的身材」、「又高級又優雅，羡慕求女神凍齡保養法」，但也有人懷疑這幾張美照，其實是靠後期修圖「圖P的有點過了哈」、「70歲了還不願意去接受那個年紀歲月給她的禮物，而去強行扮嫩」、「70歲的臉和脖子一絲皺紋都沒有比雞蛋殼還雞蛋殼，這是70歲該宣傳的美感？」。

趙雅芝正值11月15日生日，她在微博上分享一組圖片。（取材自微博）
趙雅芝正值11月15日生日，她在微博上分享一組圖片。（取材自微博）

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