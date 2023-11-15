鄭中基想遷台 明年攻蛋喊「報仇」

鄭中基宣布巡演明年3月9日攻蛋。（記者李政龍／攝影）

香港 歌手鄭中基今年展開「Fragments of Wonder」世界巡演，日前在記者會宣布巡演明年3月9日移師小巨蛋，當天正逢他52歲生日，別具意義，會不會邀請嘉賓助陣？他說考量節目編排，暫無嘉賓計畫，「因為5個段落都有自己的故事，如果要找嘉賓，可能就放在安可階段。」

提及2017年首度攻蛋，他直言腦海中都是糟糕回憶，因為籌備期間正為接拍的電影增胖，無法跑步練氣，導致表現不佳，唱完自責至今，「那次唱得很辛苦，也留下遺憾，所以要來復仇，這次絕對不會接電影。」若又有高酬電影邀約？他改口稱那就會，接著解釋是開玩笑，真的不想再重蹈覆轍。

為了籌備演唱會，他每周跑步3天、每次5公里，沒有工作的周末時間全部留給妻小，「因為小朋友一早就上課，下課我也不在家，能夠陪伴的時間我會盡量陪伴，若是沒有拍戲，我也堅持在晚上7點前到家。」顯見他特別重視親子 時光。其實他去年才帶妻小來台北看煙火跨年，透露有意移居台灣，上回老婆稱在台灣看房子，他說目前沒有進度。

這次演唱會他同時兼任監製，跟導演溝通過程能夠準確地傳達自己的想法，「監製另一個工作就是要看成本收入，是一個很大的挑戰」。雖然暫無邀請嘉賓的計畫，但他的女兒會擔任香港場嘉賓，「女兒喜歡唱歌，在家是我聽她唱歌，若覺得她唱得有點吃力，我就會主動教學，可是不想強逼」。眾人拱邀女兒當台灣場嘉賓，他說再回去問問看。

鄭中基對台灣歌迷印象很深刻，「當我在唱的時候，他們都是很專注、很安靜地在聽」。