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未來理想型? 宋茜：隨緣不強求 順眼順心順其自然

記者陳慧貞／綜合報導
宋茜外表性感美豔。（圖：LiTV、宋茜工作室提供）
宋茜外表性感美豔。（圖：LiTV、宋茜工作室提供）

中國女星宋茜無時無刻散發正能量，正面形象被封為「國民陽光」。近期她與大腕級卡司陸毅、陳妍希、經超合作演出年度都會優質好劇「溫暖的甜蜜的」，播出後獲得廣大迴響。宋茜絲絲入扣的演技，讓粉絲隨著劇情起伏，一會兒為她掉淚，一會兒又為她開心。近日她也接受訪問，分享她的戀愛觀。

在「溫暖的甜蜜的」劇中，宋茜與陳妍希飾演閨密，角色視對方為「鑽石姊妹」，彼此的情誼還延伸到戲外，被問到底誰照顧誰比較多？宋茜首先讚賞陳妍希是個敬業認真的好演員，「妍希非常細心體貼，而我則比較屬於熱心腸」。她並表示，拍戲時大家都很專業，並無誰照顧較多，而是互相幫忙、配合。

不光是閨密情，宋茜在劇中還有一名要好的男閨密，對於男女間是否可能存在「純友誼」？宋茜看得透徹，認為前提必須是否將對方當成「備胎」，「有些男、女之間沒有純友誼，原因是在於把對方當成備胎，但我覺得，男、女之間一定是有比較單純的友誼存在」。

提到戲裡因職場遭誤會而與閨密(陳妍希飾)、媽媽(楊青飾)爭吵戲碼，宋茜笑言，其實自己在現實生活中是個不喜歡吵架的人，「如果不觸及我的底線，我可以不太在意，但觸及到我的底線，我會據理力爭，我是比較有正義感的人」，和人吵架的次數少之又少，通常總能一笑置之處理，「如果到了我真的很生氣、非吵架不可得地步，就表示事情很嚴重了」。

宋茜還獲選為婆婆心中最佳媳婦人選，被問到未來理想型？宋茜表示，自己對另一半沒什麼條件，「我覺得就是順眼，緣分很重要，主要是隨緣不強求，然後也能互相理解，順眼順心順其自然」。

宋茜鮮少發脾氣，面對被誤會事，在無觸碰底線之下，總能一笑置之。（圖：LiTV、宋...
宋茜鮮少發脾氣，面對被誤會事，在無觸碰底線之下，總能一笑置之。（圖：LiTV、宋茜工作室提供）

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