絕美還是翻車… 雪祭司神女妝 趙麗穎扛住了銀色眼影？

趙麗穎挑戰雪祭司神女妝引發圍觀。（取材自微博）

中國女星趙麗穎 主演「花千骨」、「楚喬傳」、「知否？知否？應是綠肥紅瘦」，都拿下當年網路戲劇點播總冠軍，讓她成為頂流女神之一；近日她登上時尚 雜誌「BAZAAR」大陸版12月閉年刊封面人物，以「雪祭司神女妝」亮相，妝容引發討論，有人大讚絕美，有人直批翻車，有人直言不懂的人有「難」了。

趙麗穎挑戰「雪祭司神女妝」，嘗試不同以往溫柔典雅的風格，銀色禮服搭配銀色閃亮眼影，雙眼下再點上滑落的藍眼淚作點綴，以黑夜作爲背景，黑暗中更顯耀眼奪目。有評論指爆閃「銀色亮粉」散滿眼皮，以往許多女星嘗試銀光眼影時常翻車，趙麗穎竟扛住了，這款雪祭司神女妝美到不行。

綜合媒體報導，但也有網友認為組圖撲面而來是陰森和詭異，造型師完全搞錯趙麗穎的風格和方向；幾條鬢角瀏海拉在臉上，看起來很像一條條魷魚絲。組圖想營造「雪祭司神女」的效果，組圖撲面而來的卻是陰森和詭異，並沒有神女的聖潔和光輝。

而且妝容略有些油膩，顯得髒髒的；過度強大的暖色調讓整體顯黑，而暗沉的紅色往往有種土氣的感覺，

這兩種顏色混搭在趙麗穎的身上，顯得極不協調。網友也批評媒體，沒有修圖直接把原圖放出來，圖片中，可以看到「死亡頂光」下才會暴露出的皺紋。