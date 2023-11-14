陸川首部電視劇 聚焦天才遲鈍醫

「非凡醫者」是導演陸川執導的首部電視劇作品。（取材自微博）

由陸川擔任導演，張晚意、姜珮瑤、鄭雲龍等人主演的電視劇「非凡醫者」近日宣布定檔，據了解，該劇2021年拍攝完畢，直到近日張晚意因「長相思」走紅，才趁勢推出。張晚意在劇中飾演患有「交流障礙」的青年醫生陳輝，他的表現受到網友期待。

新快報報導，「非凡醫者」講述陳輝在進入普雲醫院行醫學 習後，與新手醫生袁野（姜珮瑤飾）、賀同（鄭雲龍飾）等人相遇，在前輩們的指導與幫助下一步成長，秉持醫者初心，最終成為合格的外科醫生的故事。

據報導，「非凡醫者」是導演陸川執導的首部電視劇作品。曾執導「可可西里」「南京！南京！」等多部優秀電影的陸川，首次涉獵電視劇領域，便將視角聚焦在醫療題材，用一個身分、性格特殊的非凡型青年醫生為引，細膩展現醫者生活的悲歡百態。

報導稱，張晚意首次嘗試主演醫療題材，飾演醫生陳輝。劇中陳輝對於情感有著異於常人的遲鈍，但卻時常能夠憑藉「天才」般的專業技能、獨特的視角與診療思路，在危急關頭破除難題。極高的醫學天賦與極低的溝通與共感能力形成強烈反差。在醫院，陳輝和袁野、賀同組成外科新手醫生「小分隊」，並肩克服一個個難關的同時，也面臨著普雲醫院外科「三選二」的殘酷競爭。

除三名青年演員外，該劇還集結了呂曉霖、柳小海、王志飛、馮雷、王耀慶、楊皓宇、劉孜、馬蘇等多名實力派演員，新老演員搭檔，呈現對醫學的敬畏與人情的溫暖包裹，向觀眾傳遞平凡而充滿煙火氣的醫生生活與非凡值得敬畏的醫者仁心。