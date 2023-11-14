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「火雲邪神」再爆「功夫」內幕 自稱一腳踢到星爺下跪？

娛樂新聞組／即時報導
「火雲邪神」梁小龍近日多次大爆「功夫」鮮為人知的內幕。(視頻截圖)
「火雲邪神」梁小龍近日多次大爆「功夫」鮮為人知的內幕。(視頻截圖)

香港資深武打演員梁小龍曾經在演藝圈沉寂多年，直到演出周星馳導演的電影「功夫」，才以「火雲邪神」一角暴紅。但兩人事後卻鬧翻，梁小龍甚至大罵周星馳「虛偽」。近日，梁小龍多次大爆「功夫」鮮為人知的內幕，引發議論。

香港01報導，梁小龍曾說最介意別人說周星馳捧紅他，因為他不是新人，而且論功夫星爺亦打不過他，又謂片酬都不夠他做一個月生意所賺得多。

近日，梁小龍分享的影片中透露了更多細節，指出當年星爺「三顧草蘆」找他演出「功夫」，本來他是不接受的，因為他已轉型從商，拍戲要花上幾個月到半年時間，根本兼顧不了。

梁小龍憶述周星馳第二次邀請他，兩人終於見面，本來一心只想介紹其他演員給星爺，但星爺不停問他會不會用棍子、用刀，會不會真打，令梁小龍不勝其煩，「電影圈裡面能敢這樣問我只有他一個，對我來講我心裡有點氣」。

接下來發生的事情就如電影一樣，梁小龍被星爺氣得要出手出腳教訓，結果星爺就跪在地上，然而梁小龍指自己沒有用力，認為星爺在「裝模作樣」。

事後星爺再找上梁小龍，第三次邀請他演出，不過梁小龍形容星爺像是在「霸王硬上弓」，直接說他已答應演出，而他亦半推半就下成為了「火雲邪神」。

周星馳 香港

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