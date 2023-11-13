劉詩詩遭酸「斷崖式衰老」 生圖曝光「網友這麼說…」

劉詩詩遭到微博營銷號狠批「斷崖式衰老」，粉絲氣炸了。(取材自微博)

因電視劇「步步驚心」暴紅的大陸女星劉詩詩 ，在2015年嫁給台灣男星吳奇隆，生下兒子「步步」後，淡出演藝圈，被網友戲稱「事業佛系」。近日，劉詩詩出席品牌活動，遭到微博營銷號狠批「斷崖式衰老」，還說她咖位被降，讓粉絲氣炸了。

劉詩詩氣質溫婉，是演藝圈中公認的清新派。她在2019年生下兒子後復出，至今雖然只接演了4部戲，但在時尚 圈中，依然是品牌爭相邀約的寵兒。

近日，身為時尚品牌香奈兒的形象大使的她，被發現在深圳鋪大樓品牌廣告上，與同為大使的王一博、周迅 、井柏然等人相比，她的名字明顯小了很多，引起粉絲質疑品牌方「不平等對待」，對劉詩詩不尊重。

對此，有網友表示，劉詩詩的名字較小是有原因的，還狠批劉詩詩是「斷崖式的衰老」，皺紋法令紋都很明顯，相比楊冪、趙麗穎，劉詩詩狀態明顯不給力，資源自然大降。

不過，這種說法卻引來大批粉絲怒轟，「為了黑而黑有意思嗎」、「不要在這裡製造焦慮了」、「這樣叫衰老也太扯了！」、「這狀態比我這個沒生過孩子的都更好」。

據悉，劉詩詩出道以來，一直將演藝重心放在戲劇，鮮少上綜藝節目，被外界批評「事業佛系」，對此，她接受雜誌專訪時，吐露是因為知道自己反應慢，有自知之明。坦率回答獲得許多網友讚賞。還有人說，劉詩詩多年來靠的是作品和演技，「能一直維持當演員的初心，才是真正的演員」。