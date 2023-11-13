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深圳巡演出現大量空座位？ 網友質疑郭富城魅力不再

娛樂新聞組／即時報導
郭富城在台上賣力唱跳。(取材自微博)
郭富城在台上賣力唱跳。(取材自微博)

香港天王郭富城早前宣布舉行今年第三輯世界巡迴演唱會「舞林星傳世界巡迴演唱會2023」，全新打造的演唱會將在境內逾50個多個城市舉行，而首站於11日在深圳登場。不過，據網上流傳的片段可見，演唱會現場竟然有不少空座。

香港01報導，郭富城日前在社交媒體上傳了數張場地照，並表示這次的全新內地巡演籌備了好一段時間，台前幕後超過500多人在深圳寶安的體育場內拚搏，搭建他的智能風車舞台。不過在網友瘋傳的片段中可見，演唱會竟然有不少空座位，其中後排有一部分位置甚至全空。

這個現象令不少網友感到十分詫異，紛紛質疑，「天王魅力不再了嗎？」還有網友爆料，主辦方現場工作人員不足，演唱會都已經開始了，還有很多人擠在檢票入口。

此外，也有坐在VIP區的粉絲表示，從開場到結束，不停地有保安，警察，工作人員等在前面的過道走來走去，遮擋視線，甚至有人發現VIP區未滿座，就自行走到前面找座位，而工作人員全程不管。

據悉，這次的門票售價分別是380、480、780、980、1380及1680人民幣，不過在開秀前竟然有網友在小紅書急售演唱會門票，更標明3.3折優惠，更傳出現場有人免費送票。

不過也有不少網友對郭富城的演出表示讚許，稱讚「我都老了，天王卻依舊年輕」、「唱跳俱佳」、「每一首都是經典」。

郭富城演唱會上，空座位不少。(視頻截圖)
郭富城演唱會上，空座位不少。(視頻截圖)

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