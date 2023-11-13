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熊黛林慶結婚7周年 富豪老公「一舉動」引發網友猜測：有秘密…

娛樂新聞組／即時報導
熊黛林(左)高調慶祝結婚七周年，不過有眼尖的網友發現郭可頌的一個小細節。(取材自微博)
熊黛林(左)高調慶祝結婚七周年，不過有眼尖的網友發現郭可頌的一個小細節。(取材自微博)

香港天王郭富城的舊愛熊黛林，曾參演過「葉問」系列電影，打開知名度。2016年她嫁給富豪郭可頌，誕下雙胞胎女兒。近日，熊黛林高調慶祝結婚七周年，不過有眼尖的網友發現一個小細節，直呼「沒想到富二代郭可頌對物質追求挺低調。」引起網友熱議。

香港01報導，婚後的熊黛林不時於社交平台分享生活點滴，大曬幸福生活。今年是兩人結婚7周年，她特地留言，「七年很癢？七年不癢！七周年快樂！」高調放閃，羨煞不少網友。

隔天，熊黛林又PO了她與老公一起吃燭光晚餐的甜蜜合照，寫道，「享受屬於我們兩個人的時光。」照片中兩人臉貼臉，熊黛林又獲老公獻吻，相當甜蜜。

不過，有網友卻將焦點放在郭可頌的手機上，該名眼尖網民發現郭可頌的蘋果手機竟然是數年前的舊款，「熊黛林與老公結婚7周年，沒想到餐桌上卻暴露了一個小細節，餐桌上，郭可頌旁邊竟然放著一個蘋果X還是XS手機。蘋果都更新到15了，他還在用X或XS。郭可頌是富二代，沒想到對物質追求挺低調。」

有網友表示，「這年頭還有用手機評判別人窮富的」、「這就是底層人的邏輯：就是，只要買得起，就得換新的。」另外，有網友留意到郭可頌倒扣手機螢幕的細節，表示，「他扣著手機才是重點吧」、「手機喜歡反過來放，不信任女方呢」、「反著放就是有秘密不想讓人看見」，引發熱烈討論。

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