黃日華疑踢球變踢人 網友轟：球場見人品

黃日華(右二)衝上前與對方球員理論。（視頻截圖）

由港星譚詠麟帶領的「香港 明星足球 隊」近日頻頻在中國大陸與各地村超比賽，惟日前與貴州村超比賽時卻出現爭議一幕。黃日華疑似在球場上公然踢對方球員，惹來不少網民砲轟沒品。

來源：YouTube

香港01報導，從比賽視頻可見，黃日華在球場上努力踢球，卻被對方搶球。對方被罰犯規，黃日華似乎已被激怒臉露不滿。其後對方另一名球員又再試圖搶黃日華球，黃日華跌倒在地，右腳在倒落期間先踢到對方球員，倒地後左腳伸起再踢到對方背脊。

對方球員被踢後，即攤手表示驚訝。而黃日華起身後則狠瞪對方，又不滿地走向對方，險釀衝突。此時其他球員立刻上前拉開雙方，譚詠麟亦上前安撫黃日華，黃日華才冷靜下來。

該視頻以標題「香港明星黃日華發火甩人踢人」在網上瘋傳，黃日華又被指用「無影腳」踢人。有網友認為，黃日華球場見人品，「他給別人後背一腳，還生氣凶狠，後面榕江隊員靠近他，他凶狠的甩手，太讓人惡心了」。另有網友則認為只是小事，足球場上很常見。