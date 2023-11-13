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楊紫新劇「國色芳華」二搭李現 粉絲爭番位開撕

娛樂新聞組／綜合報導
楊紫(左)、李現繼「親愛的，熱愛的」後，將二搭演出新劇。(取材自微博)
楊紫(左)、李現繼「親愛的，熱愛的」後，將二搭演出新劇。(取材自微博)

具有「旺夫體質」的中國女星楊紫，傳出將和李現二搭演出新劇「國色芳華」，這個消息讓不少「親愛的，熱愛的」粉絲開心不已。不過，原本是一件開心的事，卻因為粉絲間的番位爭執，變得有些尷尬。

湖南衛視2023秋季招商會日前在長沙舉行。會上發布了超100部重點綜藝，超過80部重點電視劇。其中，推「國色芳華」官宣由楊紫、李現主演。不過，演員陣容中，李現的名字並未單獨排在一行，而是跟在楊紫後面，這引起楊紫粉絲的不滿。他們認為，楊紫作為一番大女主角，應該在名字上有所突出。

李現的粉絲則認為，劇方並未明確規定名字單獨排在一行，才算一番，而且楊紫的名字後面多了一個逗號，因此楊紫並非真正的一番。

雙方番位爭執迅速在網上發酵。有網友調侃說，「楊紫一番、逗號二番、李現三番」。還有不少人認為，這個話題登上熱搜，實在有些搞笑。更有人吐槽粉絲搶番位行為，是鬧劇一場。

該劇將由丁梓光導演，官博並配文，「以牡丹為引，百花匠人何惟芳（楊紫飾）濟民救世、幫扶天下，書寫勵志女性創業故事，攜手雅冠長安、養晦酬國的投資人蔣長揚（李現飾），共譜繁華盛世的利民傳奇。」

新京報報導，該劇改編自意千重的同名小說，根據豆瓣頁面介紹，該劇講述商賈之女何惟芳從只有利益交換的婚姻中和離出戶，憑藉培育稀世牡丹的高超技能，涉足商海勇闖長安。並和蔣長揚經歷九死一生，二人攜手共平叛亂，雙雙退隱天地間。

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